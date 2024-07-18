Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Filistin devletini reddeden kararı hükümsüzdür

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği provokasyonu kınıyoruz. İsrail, bölgedeki gerginliği daha da artıracak bu tip eylemlere son vermelidir. Bu baskınla birlikte, İsrail Parlamentosu'nda Filistin devletinin kurulmasını reddeden bir kararın kabul edilmesi, İsrail'in uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığının diğer bir göstergesidir. İsrail Parlamentosu'nun bu kararı hükümsüzdür. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması uluslararası hukukun bir gereğidir"