Dışişleri Bakanlığı: Mogadişu'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam düzenlenen terör saldırısını kınayarak, taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Somali'deki terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
“Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir.”