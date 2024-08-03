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Dışişleri Bakanlığı: Mogadişu'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam düzenlenen terör saldırısını kınayarak, taziye mesajı yayımladı. Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

14:03 - 3/08/2024 Cumartesi
IHA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün akşam düzenlenen terör saldırısını kınayarak, taziye mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Somali'deki terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir.”



#Dışişleri Bakanlığı
#Somali
#Mogadişu
#terör saldırısı
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