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Dünya Dışişleri Bakanlığından Azerbaycan açıklaması Desteğimiz tamdır
ASYA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan açıklaması: Desteğimiz tamdır

Ermenistan'ın Azerbaycan cephe hattına düzenlediği saldırılara Türkiye'den sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Azerbaycan'a tam destek vereceğini belirterek, "Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Azerbaycan ordusu da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misillemede bulundu.

Türkiye'den de Azerbaycan'a destek mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." vurgusunu yaptı.

"ERMENİSTAN BİR TERÖR DEVLETİDİR"

TBMM Başkanı Şentop, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SALDIRILARI KINADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınayarak, “Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır” dedi.

İbrahim Kalın: Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır
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İbrahim Kalın: Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır

Ermenistan ordusu ateşle oynuyor: Azerbaycan'a geniş çaplı saldırı başlattılar
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Ermenistan ordusu ateşle oynuyor: Azerbaycan'a geniş çaplı saldırı başlattılar

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