Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan açıklaması: Desteğimiz tamdır

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

Azerbaycan ordusu da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misillemede bulundu.

Türkiye'den de Azerbaycan'a destek mesajları geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." vurgusunu yaptı.

"ERMENİSTAN BİR TERÖR DEVLETİDİR"

TBMM Başkanı Şentop, "Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SALDIRILARI KINADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını kınayarak, “Türkiye, bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır” dedi.

GÜNDEM İbrahim Kalın: Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır