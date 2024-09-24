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Dışişleri'nden İsrail Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki: Suçluluk psikolojisinin bir yansıması

Dışişleri'nden İsrail Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki: Suçluluk psikolojisinin bir yansıması

18:0124/09/2024, Salı
IHA
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Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin yapılan paylaşım hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, “İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu marjında UCM Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan paylaşım hakkında yazılı açıklamada bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz. İsrail'in Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları, esasen suçluluk psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir. İsrail ve destekçilerinin uluslararası mahkemeleri itibarsızlaştırma gayretlerini de ibretle izliyoruz. Soykırım ve tüm bölgeyi ateşe atma çabalarını sürdüren Netanyahu ve hükümeti, işledikleri suçların hesabını uluslararası mahkemelerde mutlaka vereceklerdir. Türkiye bu süreçte masum Filistin halkının ve bölgedeki tüm dost ve kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir.”



#Dışişleri Bakanlığı
#israil
#gazze

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