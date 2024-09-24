Dışişleri'nden İsrail Başbakanlık ofisinin sosyal medyada yaptığı paylaşıma tepki: Suçluluk psikolojisinin bir yansıması

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu marjında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısını kabulüne ilişkin yapılan paylaşım hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, “İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamayı, İsrail'in işlemekte olduğu soykırım suçunu örtbas etme çabası olarak görüyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu marjında UCM Başsavcısını kabulüne ilişkin olarak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan paylaşım hakkında yazılı açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: