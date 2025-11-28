Dokuz bin Filistinli işkence altında

İşgalci İsrail ordusu, Gazze ve Batı Şeria’da soykırım ve katliam yaptığı Filistin halkına, hapishanelerde de vahşi işkenceler uyguluyor. Haaretz gazetesinin verdiği bilgiye göre, işgal altındaki Filistin’de faaliyet gösteren Yahudi insan hakları kurumları, Birleşmiş Milletler’e (BM) İsrail hapishanelerinde Filistinlilere uygulanan işkencelere dair bir rapor sundu. Raporda, İsrail ordusunun Gazze’de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden sonra hapishanelerde de işkence çeşitlerinin dramatik bir şekilde arttığına işaret edilerek, tutuklulara cinsel saldırı, aç bırakma, köpekleri üzerlerine salmanın yanı sıra kaynar su dökülerek de işkenceler uygulandığı aktarıldı.

İŞKENCE ALTINDA 94 ÖLÜM

İnsan hakları kuruluşları tarafından BM’ye sunulan raporda, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı soykırımın ardından tutuklamalar katlanarak çoğaldı. Rapora göre, 7 Ekim öncesi İsrail hapishanelerinde 1100 idari tutuklu bulunurken, Eylül 2025 itibarıyla idari tutukluların sayısı 3500’ü aştı. İşgal ordusu, ayrıca Gazze’deki operasyonlarında da binlerce Filistinliyi tutukladı. 7 Ekim sonrası artan işkencelere paralel olarak işkence altındaki ölümler de arttı. Raporda, hapishanelerde ölen Filistinli tutuklu sayısının 94’e ulaştığı kaydedildi.

KEYFİ TUTUKLAMALARI MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ

Hapishanelerdeki 3500 idari tutukluya ek olarak, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin Gazze’de düzenlediği operasyonlarda en az 4000 Filistinliyi daha tutukladığı tahmin ediliyor. Raporda, İsrail mahkemelerinin tamamen keyfi olarak tutuklanan bu Filistinlileri yargısız olarak uzun süre tutulmaları için “Yasa dışı savaşçılar” olarak tanımladığı bilgisi yer aldı BM’ye sunulan raporda, Filistinli tutukluların İsrail ordusu ve istihbarat birimleri tarafından gözaltına alınırken maruz kaldıkları ihlallere de yer verildi. Buna göre, uzun süreli aç bırakmanın yanı sıra köpeklerin tutukluların üzerine salınması, cinsel ihlaller ve kaynar suyla tutukluların yakılması gibi uygulamalar bulunuyor.

ŞABAK İTİRAF EDİYOR

Bu süreçte insan hakları kuruluşlarının İsrail’deki yüksek mahkemeye son 20 yılda 66 kez işkence itirazı sunduğunun hatırlatıldığı raporda, bu itirazların 7 Ekim’den beri 238’e çıktığı ancak yüksek mahkemenin sadece 20 itiraza cevap verdiği kaydedildi. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı’nın (ŞABAK) keyfi tutuklamaları defalarca itiraf ettiğine vurgu yapılan raporda, ŞABAK’ın bu tutuklamalar için “Özel Soruşturma Mekanizması” ibaresini kullanarak, hesap vermekten kaçtığı aktarıldı.















