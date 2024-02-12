Unilever markası Domestos'un 3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye pazarına servis ettiği reklamda Filistin armasına benzeyen imgeler ve bayrağındaki renklerin kullanıldığı insanlık dışı ifadeler yer almıştı. "Mikroplara kaçacak yer yok!" sloganıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde reklam asan firma, vicdan sahibi Filistin destekçisi vatandaşlar tarafından "Türk milletinin aklıyla alay ediliyor" şeklinde yorumlarla tepki çekmişti.