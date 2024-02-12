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Dünya

İsrail destekçisi Domestos’a mikrop reklamı tepkisi: Paylaşımları yoruma kapattılar

Soykırımcı İsrail'in destekçisi Unilever'e ait İngiltere menşeili temizlik markası Domestos'un, Gazze'deki sivilleri kast ederek ''Mikroplara yer yok!'' başlığı ile yayınladığı insanlık dışı reklam kamuoyu tarafından büyük tepki çekmişti. Boykot listelerinin üst sıralarında yer alan firmanın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını yoruma kapattığı görüldü.

Mahmud Hüdayi Uysal
21:26 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:32 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Domestos, yayımladığı insanlık dışı reklamında Filistin renklerini ve devlet armasına benzer imgeleri kullandı.
Domestos, yayımladığı insanlık dışı reklamında Filistin renklerini ve devlet armasına benzer imgeleri kullandı.

Unilever markası Domestos'un 3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye pazarına servis ettiği reklamda Filistin armasına benzeyen imgeler ve bayrağındaki renklerin kullanıldığı insanlık dışı ifadeler yer almıştı. "Mikroplara kaçacak yer yok!" sloganıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde reklam asan firma, vicdan sahibi Filistin destekçisi vatandaşlar tarafından "Türk milletinin aklıyla alay ediliyor" şeklinde yorumlarla tepki çekmişti.

Yeni Şafak'ın da gündeme taşıdığı olay sonrası Domestos'un resmi Instagram hesaplarındaki paylaşımlarını gelen yoğun tepkiler üzerine yoruma kapattığı görüldü. İsrail destekçisi Unilever'in alt markası olan ürünün Romanya, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki resmi hesaplarında yorum kısıtlamaları bulunmazken Türkiye'de bu politikayı izlemesi akıllara soru işaretleri getirdi.

Domestos Türkiye, Instagram hesabındaki paylaşımlarına gelen yorumları sınırlandırdı.
#Domestos
#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Unilever
#Hamas
1 saat önce
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