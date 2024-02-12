Unilever markası Domestos'un 3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye pazarına servis ettiği reklamda Filistin armasına benzeyen imgeler ve bayrağındaki renklerin kullanıldığı insanlık dışı ifadeler yer almıştı. "Mikroplara kaçacak yer yok!" sloganıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde reklam asan firma, vicdan sahibi Filistin destekçisi vatandaşlar tarafından "Türk milletinin aklıyla alay ediliyor" şeklinde yorumlarla tepki çekmişti.
Yeni Şafak'ın da gündeme taşıdığı olay sonrası Domestos'un resmi Instagram hesaplarındaki paylaşımlarını gelen yoğun tepkiler üzerine yoruma kapattığı görüldü. İsrail destekçisi Unilever'in alt markası olan ürünün Romanya, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Birleşik Krallık (İngiltere) ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki resmi hesaplarında yorum kısıtlamaları bulunmazken Türkiye'de bu politikayı izlemesi akıllara soru işaretleri getirdi.