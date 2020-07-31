Dört dev sorguda

ABD’de, piyasa değerleri 5 trilyon doları bulan Amazon, Apple, Facebook ve Google’ın patronları, ilk kez eş zamanlı olarak bir Kongre toplantısında sorguya çekildi. Dört şirket, pazar konumları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kaldı.

Dört şirketin patronları Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg ve Sundar Pichai, Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu bünyesindeki Antitröst Alt Komisyonu’nda düzenlenen video konferansa katıldı. Dört isim, beş saati aşkın süre boyunca Kongre’nin sorularını yanıtladı.

Söz konusu faaliyet, ABD’nin en büyük internet şirketlerinin şeflerinden birden fazlasının eş zamanlı olarak sorguya çekildiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Çarşamba günü Washington’da açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı David Cicilline, dört şirketle ilgili olarak, “Bu şirketlerden herhangi birinin tek bir eylemi yüz milyonlarca kişiyi ciddi ve kalıcı biçimde etkileyebilir. Özetle: Hadlerinden fazla güçlüler” değerlendirmesinde bulundu. Cicilline, şirketlerin bazılarının bölünmesi gerektiğini ve “uygun biçimde regüle edilmesi ve hesap vermesinin sağlanması” gerektiğini kaydetti.