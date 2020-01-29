Dünya DSÖ Acil Durum Komitesi koronavirüsü için yeniden toplanıyor
AVRUPA

DSÖ Acil Durum Komitesi koronavirüsü için yeniden toplanıyor

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi, koronavirüsüne ilişkin küresel acil durum ilan edilip edilmemesine karar verecek. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye, teyitli vaka sayısı da 6 bine ulaştı.

Haber Merkezi AA
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi virüsü değerlendirmek adına tekrar toplanacak.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi virüsü değerlendirmek adına tekrar toplanacak.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yarın yeniden toplanacak.

  • DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Komite'nin yeniden toplanacağını duyurdu.

Ghebreyesus, 6 bin 65 koronavirüsü vakasının teyit edildiğini, 132 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi, salgının yayılma potansiyelinin çok yüksek olduğu uyarısında bulundu.

"Hastalık çok büyük ama panzehiri yok"

  • DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Görev çok zor ama sorumluluk devasa. Endişeliyiz. Çok büyük bir hastalığımız var ama panzehirimiz yok." dedi.

Ryan, Çin dışında 51 ülkede 71 koronavirüs vakasının tespit edildiğini belirtti.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada da Acil Durum Komitesinin yarın Ghebreyesus'un başkanlığında koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilanı konusunu yeniden ele almak için toplanacağı belirtildi.

Toplantının TSİ 13.30'da başlayacağı, 21.30'da da basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

DSÖ Acil Durum Komitesi 23 Ocak'ta toplanmış, toplantının ardından Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirilmişti.

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