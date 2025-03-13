DSÖ duyurdu: Tanzanya'da Marburg virüsü salgını sona erdi

Afrika'da acil tıbbi müdahalede artan uzmanlığın, salgının etkili şekilde kontrol altına alınmasında hayati önem taşıdığına dikkati çeken Ghebreyesus, bu amaçla gayret gösteren özverili sağlık çalışanlarına, hükümete ve DSÖ'nün Tanzanya ekibine teşekkür etti.

Ebola virüsüyle aynı aileden olan Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.

DSÖ, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıklamıştı.