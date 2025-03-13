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DSÖ duyurdu: Tanzanya'da Marburg virüsü salgını sona erdi

DSÖ duyurdu: Tanzanya'da Marburg virüsü salgını sona erdi

13:0713/03/2025, Perşembe
AA
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DSÖ, virüse karşı ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıklamıştı.
DSÖ, virüse karşı ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tanzanya'da Marburg virüsü salgınının sona erdiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının son durumuna ilişkin bilgi verdi.


Ghebreyesus,
"Tanzanya'dan iyi haber, Marburg salgını sona erdi"
ifadesini kullandı.

Afrika'da acil tıbbi müdahalede artan uzmanlığın, salgının etkili şekilde kontrol altına alınmasında hayati önem taşıdığına dikkati çeken Ghebreyesus, bu amaçla gayret gösteren özverili sağlık çalışanlarına, hükümete ve DSÖ'nün Tanzanya ekibine teşekkür etti.


Marburg virüsünde ölüm oranı yüzde 88'e kadar çıkabiliyor

Ebola virüsüyle aynı aileden olan Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.


Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor.


Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, istifra ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.


DSÖ, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıklamıştı.



#DSÖ
#Marburg virüsü
#tanzanya

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