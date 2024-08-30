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Dünya

DSÖ: Gazze'deki 36 hastaneden 17'si kısmen hizmet veriyor

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Acil Durum Direktörü Mike Ryan, Gazze'deki 36 hastaneden 17'sinin kısmen hizmet verdiğini belirtti. Ryan, çevrim içi katıldığı bir toplantıda İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15:25 - 30/08/2024 Cuma
AA
Foto: AA
Foto: AA

"Gazze'deki 36 hastaneden sadece 17'si kısmen hizmet veriyor" ifadelerini kullanan Ryan, hastanelerin fiziksel hasar, yakıt eksikliği, sınırlı tıbbi malzeme ve personel kaybı nedeniyle tehlike altında olduğunu bildirdi.


Ryan, sağlık sisteminin büyük ölçüde tahrip olduğu Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların bildirilmeye devam ettiğini kaydetti.


"DSÖ, 7 Ekim 2023-22 Ağustos 2024 tarihlerinde işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 1098 saldırıyı belgeledi, bunların 492'si Gazze'de gerçekleşti" diyen Ryan, bu saldırıların 747 ölüm ve 969 yaralanmayla sonuçlandığını da sözlerine ekledi.


İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 703 askerinin öldüğünü, 4 bin 393 askerinin yaralandığını duyurdu.


Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 670 Filistinli hayatını kaybetti.

#DSÖ
#Gazze
#Sağlık Sistemi
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