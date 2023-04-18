DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'e yükseldi

Sudan
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle gerçekleşen basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.
Ghebreyesus, Sudan'da yaşanan tüm can kayıplarını kınadığını belirterek, Sudan halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Sudan'da çatışmalar artmadan önce sağlık tesislerine dağıttığı malzemelerin artık tükendiğini vurgulayarak, Hartum'da yaralı sivillerin bulunduğu hastanelerin, personel ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını kaydetti.
Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma
Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
BM Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.