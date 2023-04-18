DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 270'e yükseldi

"Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, çatışmalarda 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Trajik bir şekilde BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) 3 çalışanı da öldürüldü."