Dünya DSÖ Ukrayna için 3,5 milyon dolarlık acil durum fonu
AVRUPA

DSÖ Ukrayna için 3,5 milyon dolarlık acil durum fonu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın askeri harekatının sürdüğü Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen bölgelere tıbbi malzeme sağlanması için 3,5 milyon ABD doları değerinde acil durum fonu oluşturulduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
DSÖ Ukrayna için 3,5 milyon dolarlık acil durum fonu
Ghebreyesus, krizden olumsuz etkilenen Ukraynalı sivillere destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna'da tırmanan gerilimden derin endişe duyduğunu belirterek "Sağlık sistemi, sivillerin her türlü sağlık problemine karşı gerekli tıbbi ekipmanı tedarik etmeye devam etmelidir" dedi.

"RAPORLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

  • Çatışmalarda sağlık tesisleri, sağlık çalışanları ve hastalar başta olmak üzere tıbbi malzeme taşıyan araçların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "DSÖ'nün sağlık unsurlarına yönelik saldırıları belgeleme görevi kapsamında, bu tür hadiseleri takip edip raporlamayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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Ghebreyesus, çatışmaların sürdüğü bölgelerde insani yardım dağıtan görevlilerin güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

DSÖ'nün Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen bölgelere sağlık yardımı ulaştıracağını vurgulayan Ghebreyesus şunları kaydetti:

  • "Bölgede acil ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin temin edilmesi için DSÖ'nün Acil Durum İhtiyat Fonu'ndan 3,5 milyon dolar fon ayırıyoruz. Yeni açıklanan destek, bölgedeki sağlık tesislerine önceden yolladığımız tıbbi malzemeleri tamamlayıcı niteliktedir."

Ghebreyesus, krizden olumsuz etkilenen Ukraynalı sivillere destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

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