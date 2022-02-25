DSÖ Ukrayna için 3,5 milyon dolarlık acil durum fonu

Dünya

Rusya nerede duracak?

Avrupa’nın sınırında başlayan savaşta, Rusya’nın hedefi merak ediliyor. Ukrayna’nın egemenliğini reddeden Rus lider Vladimir Putin’in amacının, Kiev’de kendisine yakın bir yönetimi başa geçirmek olduğu dile getiriliyor. Moskova’nın bir başka amacı ise Ukrayna’nın Karadeniz ile bağlantısını kesmek.