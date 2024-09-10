DSÖ'den katil İsrail'in saldırıları sonrası çağrı: Acil ateşkes gerekli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Ghebreyesus, hiçbir aşı veya ilacın, insanların öldürüldüğü ve bu kadar kötü koşullarda yaşamaya zorlandığı ortamda etkili olamayacağını vurguladı.
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısında "güvenli olduğu" iddia edilen El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 3 füze saldırısı düzenlemişti.