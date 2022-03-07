Dünya Dünya bu çocuğu konuşuyor 1000 kilometrelik sınırı tek başına geçti
AVRUPA

Dünya bu çocuğu konuşuyor: 1000 kilometrelik sınırı tek başına geçti

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken 1 milyondan fazla Ukraynalının ise diğer ülkelere kaçışı sürüyor. Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olan 11 yaşındaki bir çocuğun Slovakya'ya tek başına kaçışı gündem oldu. Üzerinde pasaportu, sırt çantası ve bir plastik torbası olan çocuk 1bin km'yi tek başına geçerek Slovakya'ya ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Dünya bu çocuğu konuşuyor: Ukraynadan Slovakyaya tek başına geçti
11 yaşındaki çocuk gönüllüler tarafından karşılandı.

Rusya Ukrayna savaşı 12. gününde. Rusya Kiev'i tamamen kuşatmaya hazırlanırken milyonlarca Ukraynalının kaçışı ise sürüyor. 24 Şubat'ta başlayan Rus işgali sonrası BM raporlarına göre 1,2 milyondan fazla sivil Ukrayna'yı terk etti, bu sayının önümüzdeki günlerde 1.5 milyonu bulması bekleniyor.

1000 KM'LİK YOLU YALNIZ GEÇTİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhzhia kentinden 11 yaşında bir çocuğun Slovakya'ya tek başına geçtiği öğrenildi. Slovak makamları Ukrayna sınırını tek başına geçtiğini söyleyen küçük çocuğun fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaşarak 'gecenin kahramanı' yorumunu yaptı.

ELİNE TELEFON NUMARASI YAZILMIŞ

11 yaşındaki çocuğun üzerinde pasaportu, sırt çantası, elinde de bir plastik torba vardı. Ailesi Slovakya'ya ulaştığında akrabalarına ulaşması için eline bir telefon numarası yazmıştı. Ailesi Ukrayna'da kalmak zorunda olduğu için bin km'lik yolu yapayalnız gelip Slovakya'ya ulaşan çocuk gönüllüler tarafından karşılandı. Yetkililer küçük çocuğu hemen sıcak bir yere götürdü ve ona yiyecek içecek verdi.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Bakanlığın Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, çocuğun eline yazılan bilgiler ve pasaportunun içerisine yerleştirilmiş bir kağıt parçası sayesinde sınır görevlilerinin çocuğun akrabalarıyla temasa geçebildiği belirtildi.

11 yaşındaki küçük kahraman güvenli bir şekilde yakınlarına teslim edilirken bakanlık yaptığı açıklamada “Gülümsemesi, korkusuzluğu ve gerçek bir kahramana yakışır kararlılığı ile herkesi kazandı” ifadeleri kullanıldı.

Rus güçleri Ukrayna Mıkolayiv'de sivil yerleşim yerini vurdu
OYNAT 00:19
Rus güçleri Ukrayna Mıkolayiv'de sivil yerleşim yerini vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Nikolaev kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Bu sabah saatlerinde Rusya tarafından, Nikolaev'de bulunan toplu konut alanları vuruldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vurulan sivil yerleşim alanlarının harabeye döndüğü görüldü.

Ukrayna birlikleri, alev alan yapılarda söndürme çalışmaları gerçekleştirdi.

Harkov'da Rus ordusuna ait helikopter düşürüldü
OYNAT 00:41
Harkov'da Rus ordusuna ait helikopter düşürüldü
Ukrayna'nın Harkov şehrinde Rus ordusuna ait bir helikopter düşürüldü. Şehirde boş bir araziye düşen helikopterin enkazı böyle görüntülendi.


Şaka faciayla bitti

Şaka faciayla bitti

​Arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi hayatını kaybetti.
Aydında domuz eti skandalı

Aydın'da domuz eti skandalı

​'Bize tuzak kuruldu, adalet yerini bulacak.'
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakereden ne çıkacak?

​İSKİ beş ilçeyi ve mahalleleri tek tek açıkladı.

​Kadın PÖH'ler zorlu coğrafyalarda görev yapıyor.

​Yunanistan Başbakanı Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

​Türkiye'de bulundu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü.

​Mersin'de yapılan operasyonla ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.