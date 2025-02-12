Dünya bu sürgünü kabul etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’de yönetimi devralacağım, burada yaşayanlar başka yere yerleşmeli” sözlerine Yahudiler de tepkili. Yeni Şafak’a konuşan Siyonizm Karşıtı Yahudiler Birliği sözcüsü Rabbi Yisroel Dovid Weiss, Siyonizm’in gerçek yüzünü tüm dünyanın gördüğünü belirterek, dünyanın bir halkın kendi topraklarından bir daha sürülmesine izin vermeyeceğini söyledi. Amerikalı Yahudi Weiss, “Hepimiz bu planlara karşı çıkıyoruz. Tamamen özgür bir Filistin'i yeniden göreceğimiz o gün gelene kadar Filistinlilerin yanındayız” dedi. Trump’ın söylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Weiss, “Yahudilik 3 bin yıllık bir din. Siyonizm ise bundan yüz küsur yıl önce Tanrı’ya kulluğu bırakıp milliyetçiliğe hizmet eden bir hareket. Başkalarının topraklarını çalarak, onlara zulmederek ve öldürerek bir devlet inşa etmek kesinlikle yasak. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, Filistin de Filistinlilerindir. Trump’ın dile getirdiği bu planın gerçekleşmesi asla kabul edilemez. Amerikan yönetimine, Siyonizm'e karşı çıkan dindar Yahudiler olarak bu katliamı alevlendirmemesi aksine durdurması için yardım çağrısında bulunduk. Ancak çağrımız karşılık bulmadığı için ABD’de bu söylemler üzerine gösteriler başladı” değerlendirmesini yaptı.
SİYONİZM'E KARŞI UYANIŞ BAŞLADI
Siyonist İsrail hükümetleri tarafından 76 yıldır işlenen soykırım ve katliamlar karşısında dehşete düşerek aşağılandıklarını anlatan Weiss, “Siyonistlerin dinimizi ve kimliğimizi kullanarak tüm suçları işlemesi, Yahudiliğin temellerine aykırı. Bir Yahudi olarak, dinimizin Siyonist devletin varlığına hiçbir şekilde izin vermediğini, Siyonizm'in Tanrı'nın iradesine meydan okuduğunu ve başarılı olmayacağını her şartta söylüyorum. Politikacılar hala Siyonizm’den etkilense de halklar çok ciddi uyanış sergiliyor. Burada Siyonizm karşıtı çok fazla gösteriler yapıldı ve biz de bu gösterilere destek veriyoruz. İnsanlar artık Siyonist söylemi kabul etmiyor. Anketler, kamuoyunda Filistin lehine daha olumlu yönde muazzam bir değişim olduğunu gösteriyor. İnsanlar, Gazze halkının aylardır süren direnişi gibi politikacılara direniyor” değerlendirmesi yaptı.
SONLARI APARTHEID REJIMINE BENZEYECEK
Amerikalı Siyonizm karşıtı Yahudi Dovid Weiss, Güney Afrika’daki Apartheid rejiminin sona ermesi gibi Filistin’deki işgalin tamamen bitmesi kaçınılmaz. Siyonizm öncesi Filistin'de barış içinde yaşıyorduk. Filistin toprakları Siyonistlerin değil Filistinlilerindir. 16 aydır yaşanan bu korkunç soykırım döneminde ve öncesinde, Filistin halkının yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” vurgusu yaptı.