Dünya bu sürgünü kabul etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gazze’de yönetimi devralacağım, burada yaşayanlar başka yere yerleşmeli” sözlerine Yahudiler de tepkili. Yeni Şafak’a konuşan Siyonizm Karşıtı Yahudiler Birliği sözcüsü Rabbi Yisroel Dovid Weiss, Siyonizm’in gerçek yüzünü tüm dünyanın gördüğünü belirterek, dünyanın bir halkın kendi topraklarından bir daha sürülmesine izin vermeyeceğini söyledi. Amerikalı Yahudi Weiss, “Hepimiz bu planlara karşı çıkıyoruz. Tamamen özgür bir Filistin'i yeniden göreceğimiz o gün gelene kadar Filistinlilerin yanındayız” dedi. Trump’ın söylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Weiss, “Yahudilik 3 bin yıllık bir din. Siyonizm ise bundan yüz küsur yıl önce Tanrı’ya kulluğu bırakıp milliyetçiliğe hizmet eden bir hareket. Başkalarının topraklarını çalarak, onlara zulmederek ve öldürerek bir devlet inşa etmek kesinlikle yasak. Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, Filistin de Filistinlilerindir. Trump’ın dile getirdiği bu planın gerçekleşmesi asla kabul edilemez. Amerikan yönetimine, Siyonizm'e karşı çıkan dindar Yahudiler olarak bu katliamı alevlendirmemesi aksine durdurması için yardım çağrısında bulunduk. Ancak çağrımız karşılık bulmadığı için ABD’de bu söylemler üzerine gösteriler başladı” değerlendirmesini yaptı.