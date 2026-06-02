Dünya Kupası öncesi Ebola paniği

ABD'li sağlık yetkilileri ülkede geniş çaplı bir salgın yaşanma ihtimalinin son derece zayıf olduğunu vurgulasa da devasa taraftar topluluklarının neden olacağı hareketliliğin, virüsün kıtalararası taşınma riskini barındırdığı gerçeği yetkilileri yeni önlemler almaya itiyor. Koronavirüs pandemisinin ardından düzenlenen bu ikinci Dünya Kupası'nda, Ebola ve hantavirüs gibi hastalıkların COVID-19'a kıyasla çok daha zor bulaştığı belirtiliyor. Ancak Orta Afrika'da virüsü taşıma potansiyeli olan iki binden fazla kişinin henüz tespit edilememiş olması tedirginliğin ana kaynağını oluşturuyor.

Ev sahibi ülkelerde tehlike

Salgın riskine karşı savunma hattı oluşturan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada ve Meksika ile koordineli olarak ortak bir eylem planı açıkladı. Afrika'daki salgının ciddiyetine dikkat çekilen duyuruda, virüs açısından en yüksek risk grubunda yer alan bölgelerden gelecek yolcular için uyumlu yeni sağlık tedbirlerinin devreye sokulduğu belirtildi.

Üç ülkenin ortak açıklamasında, alınan kararların amacı şu ifadelerle kamuoyuna aktarıldı: “Bu koordineli yaklaşım, sınırlarımız genelinde seyahat ve ticareti sürdürürken, vatandaşlarımızı ve FIFA 2026 Dünya Kupası sırasında gelmesi beklenen milyonlarca ziyaretçiyi, taraftarı, sporcuyu ve turisti korumayı amaçlamaktadır. Dünyayı Kuzey Amerika’da ağırlarken, bölgedeki her bir kişinin sağlığı ve güvenliği en yüksek önceliğimiz olmaya devam etmektedir.”

Uzmanlardan uyarılar

Salgının dev spor organizasyonuna sıçrama ihtimali tıp dünyasının da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. CNN International’a konuşan Baylor Tıp Fakültesi uzmanlarından Dr. Peter Hotez, Dünya Kupası'nda bir salgın yaşanması ihtimaline dair, “Bunun olasılığı sıfır değil ama yüksek de değil. Eğer bu gerçekleşirse hazırlıklı olmamız gerekiyor” diyerek temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.

The Sun gazetesine değerlendirmelerde bulunan InternationalSOS Bölge Medikal Direktörü Dr. Katherine O’Reilly ise virüsün Kuzey Amerika’ya ulaşma tehdidinin şu an için düşük seyrettiğini ancak bir salgını önlemek için tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Dr. O'Reilly, mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi: “Yayılma potansiyeli var mı? Evet. Önlemler alındı mı? Evet. Bu önlemlerin virüsü kontrol altına alma olasılığı yüksek mi? Evet. Ancak, 2014 yılında Batı Afrika’da salgın yaşadığımızda, hasta bir kişinin uçağa binip Nijerya’ya gittiğini gördük. Dolayısıyla bilinmeyenler var ve bu tür durumları engelleyemezsiniz.”

Sınır kapılarında kırmızı alarm

Artan vakaların ardından Kuzey Amerika ülkeleri sınır kapılarında seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırdı. Washington yönetimi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda veya Güney Sudan’a yakın zamanda seyahat etmiş olan ve ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye girişine yasak getirdi. Cuma günü itibarıyla ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu kısıtlamanın kapsamını daha da genişleterek, son yirmi bir gün içinde söz konusu ülkelerde bulunan yeşil kart sahiplerini de yasağa dahil etti.