Dünya Dünyanın en ilginç protestosu Binlercesi aynı anda sokakta dolaştı
ASYA

Dünyanın en ilginç protestosu: Binlercesi aynı anda sokakta dolaştı

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde, hayır kurumları tarafından işletilen ahırlara hükümetin vadettiği yardımı yapmaması üzerine, binlerce sığır protesto amacıyla sokağa bırakıldı.

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Haber Merkezi AA
Dünyanın en ilginç protestosu: Binlercesi aynı anda sokakta dolaştı
Hindistan'da protesto amacıyla binlerce sığır sokağa salındı.

BBC'nin haberine göre, protestocular, hükümeti, gerekli fonu sağlamadığı takdirde yaklaşan eyalet seçimlerini boykot etmekle tehdit etti.

Protesto amacıyla ahırlardan salınan ineklerin devlet binaları etrafında dolaştığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.

Çok sayıda sığırın sokaklarda serbestçe dolaşması, eyalette trafik sorunlarına yol açtı.

Eyalet yönetiminin, bu yıl sığırların bakımı için 5 milyar rupi sağladığı bildirilirken ahır yöneticileri herhangi bir para almadıklarını ve hükümet tarafından "aldatılmış" hissettiklerini kaydetti.

Gujarat eyaleti Hayvancılık Bakanı yaptığı açıklamada, vadedilen yardımın "idari karışıklıklar" nedeniyle ertelendiğini ancak bir ya da iki gün içinde sorunun çözüme kavuşturulacağını aktardı.

Indian Express'te de yer alan haberde, 450 binden fazla hayvanın bulunduğu, hayır kurumları tarafından işletilen 1750 ahırdaki hayvanların serbest bırakılarak protesto için kullanıldığı belirtildi.

Gujarat, büyükbaşların ölümüne yol açan "yumrulu deri hastalığı" ile mücadele eden eyaletler arasında yer alıyor.

Eyalette, 5 bin 800'den fazla sığırın telef olduğu bildirilirken yaklaşık 170 bin hayvanın hastalıktan etkilendiği tahmin ediliyor.

Sığır eti kesiminin birçok eyalette yasak olduğu Hindistan'da, bu suçu işleyenlere aralarında para ve hapis cezasının da yer aldığı çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Hinduizm'de inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

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