Dünyanın en pahalı 5 okulları: Fiyatlar dudak uçuklattı?

Dünyanın en pahalı 5 lisesi İsviçre'den özel okullar. Pek şaşırtmadı değil mi?









Lyceum Alpinum Zuoz: Yıllık 105.500 - 126 bin dolar (yatılı) - 4 milyon 850 bin TL

Okul, İsviçre Alpleri'ndeki Zuoz köyünde. İsviçre Matura programının yanı sıra Almanca ve İngilizce dillerinde verilen Cambridge IGCSE ve Uluslararası Bakalorya (IB) programları da uygulanıyor. 1904 yılında kurulduğu günden beri değişmeyen standartlara sahip bir eğitim kurumu.





Akademik programa olan bağlılığı en üst seviyede. Eğitim, öğrencileri üniversite ve ötesine başarılı bir şekilde hazırlamak için tasarlandığından, diğer eğitim kurumları tarafından da önemli bir örnek olarak değerlendirilir. Boş zamanlarında öğrenciler çeşitli spor dallarıyla, kayakla, müzikle, okul orkestrasıyla ilgilenir. Okul bünyesinde Shakespeare Topluluğu ve İngiliz Tiyatro Topluluğu gibi önemli öğrenci grupları barındırır.









Collège Alpin Beau Soleil: Yıllık 140 bin dolar (yatılı) - 5 milyon 400 bin TL

1910 yılında Alplerin ortasında kurulan Collège Alpin Beau Soleil, kurulduğu günden bu yana İsviçre'nin en iyi yatılı özel okullarından biri olarak kabul ediliyor.





Bu üst düzey kurum hem eğitime bütünsel yaklaşmasıyla hem de enternasyonalizme olan bağlılığıyla çok saygı gören bir kurum. Öğrencilere üst düzey akademik eğitim sunmasının yanı sıra müfredat dışı etkinliklerden oluşan, sanat ve sporu sevdiren çok yönlü bir eğitim vadediyor. Eğitim İngilizce ve Fransızca.









Institut le Rosey: Yıllık 115.000 - 167 bin dolar (yatılı) - 6 milyon 400 bin TL

Institut Le Rosey, dünyanın en pahalı, en prestijli ve seçkin yatılı okullarından biri. Bu okulu genellikle kraliyet aileleri tercih ediyor. Bu sebeple 'Kralların okulu' olarak ün yapmış. Örneğin İspanya Kralı Juan Carlos, Mısır Kralı Fuad II ve Belçika Kralı Albert II bu okulun öğrencinden. Kraliyet aileleri ve diğer yüksek gelirli aileler Le Rosey'i olağanüstü akademik standartları, uluslararası öğrenci kitlesi ve iki kampüse yayılan benzersiz tesisleri için seçiyor. Le Rose lisesinde eğitim İngilizce ve Fransızca.









Aiglon College: Yıllık 103.100 - 172 bin dolar (yatılı) - 6 milyon 550 bin TL

Alp Dağları'ndaki Villars beldesinde yer alan Aiglon College 70 yılı aşkın bir süredir bütünsel bir eğitim hizmeti sunuyor. Okulun; zihin, beden ve ruhun dengeli gelişimi üzerine kurulu bir sistemi var. Bu felsefe, Aiglon'da hem sınıf içinde hem de dışında yapılan her şeyin temelini oluşturuyor.





Alp Dağları'ndaki ortamı, okul yaşamının bir parçası olarak kayak, yürüyüş veya açık hava gezilerinin keyfini çıkarabilen öğrencilere büyük bir fırsat sunuyor. Okul motive edici ve seçkin eğitimcilerle donanmış olduğu kadar çok çeşitli milletten öğrenci topluluğuna sahip olmasıyla da ünlü.









Institut auf dem Rosenberg: yıllık 176 bin dolar (yatılı) - 6 milyon 800 bin TL

1889 yılında kurulan dünyanın en pahalı bu okulunda her sınıfın mevcudiyeti sadece 8 öğrenciyle sınırlı. Institut auf dem Rosenberg, akademik anlamda mükemmeliyetçi ve yenilikçi bir okul olmasıyla ünlü.



