Dünyanın en pahalı çantası: 10 milyon dolara satıldı

Hermes tarafından ünlü şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin için özel olarak tasarlanan, yıpranmış ve siyah deriden yapılmış ikonik çanta, Paris’te düzenlenen bir müzayedede 8,6 milyon euroya (yaklaşık 10 milyon dolar) satıldı.





Bu satış, Avrupa’da açık artırmada satılan en pahalı moda aksesuarı olarak kayıtlara geçti.





LÜKSÜN SEMBOLÜ OLDU

Britanyalı oyuncu ve şarkıcı Jane Birkin'in 1985’ten 1994’e kadar neredeyse her gün kullandığı bu çanta, daha sonra lüksün sembolü haline geldi.





Nadide parça, Perşembe günü Sotheby’s müzayede evi tarafından düzenlenen özel bir çevrimiçi lüks moda açık artırmasında satıldı.





Sotheby’s, satış öncesi Birkin çantasının tahmini değerini açıklamaktan kaçındı ancak ön tekliflerin 1 milyon euroyu aşmasıyla rekor daha baştan kırıldı.

Canlı yayınlanan açık artırma sırasında tekliflerin hızla yükselmesi izleyicilerde şaşkınlık oluşturdu.



