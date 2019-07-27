Ebola tehlikesi sebebiyle Kongolu hacı adaylarına vize engeli

Hacı adaylarından Kitengen Gambwa da vize engeli nedeniyle üzüldüklerini ancak durumu anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) hacı adayları, Suudi Arabistan’ın ülkenin kuzeydoğusunda bir yıldır devam eden Ebola salgınını gerekçe göstererek koyduğu vize engelinden dolayı Kurban Bayramı'na buruk sevinçle girecek.

Suudi Arabistan, Dünya Sağlık Örgütünün Ebola için acil durum ilan etmesiyle yaklaşık 2 milyon hacıyı korumak için, Ebola salgınının yaşandığı KDC’den gelecek hiç kimseye vize vermeyeceğini açıkladı.

Benzer bir kararı, Batı Afrika’da 2014-2017 yılları arasında 11 binden fazla insanın hayatına mal olan Ebola salgınında veren Suudi Arabistan, Hz. Muhammed’in günümüz karantinasına işaret eden "Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse, oradan ayrılmayınız." hadisini bir anlamda uyguluyor.

Şimdiye kadar yaklaşık bin 700 kişinin Ebola'dan hayatını kaybettiği KDC'de, 93 milyonluk nüfusun yüzde 2'sini Müslüman toplumu oluşturuyor. Buna rağmen ülkeden her yıl binlerce kişi hacı olmak için Suudi Arabistan'a gidiyor.

"Karara karşı değiliz ama mahzunuz"

KDC Genel Müftüsü Zaidu Ngongo Amani, yaptığı açıklamada, "Sağlık güvenliği gerekçesiyle alınan bu karara karşı olmamakla birlikte bundan mahzun olduğumuzu da belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Hac vazifesinin İslam'ın 5 şartından biri olduğunu belirten Amani, kararın Hz. Muhammed'in sünnetine uygun olarak alınmasından dolayı kızgın olmadıklarını, durumu metanetle karşıladıklarını ancak Kurban Bayramı'na buruk bir sevinçle gireceklerini ifade etti.

Müftü Amani, kuzeydoğu bölgesindeki Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgınını yaşandığına dikkati çekerek, bunun vize engeli için ciddi ve makul bir gerekçe olduğunu söyledi.

"Bir yerde veba olduğunu işitirseniz, oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba vukua gelirse, oradan ayrılmayınız." hadisi şerifini anımsatan Amani, "Hac döneminde tavaf alanı başta olmak üzere Mescidi Haram, Mina, Müzdelife ve Mescidi Nebevi bölgelerinde insanların dip dibe olduğuna dikkati çekti.

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Amani, sadece başkent Kinşasa'da bu yıl 100'den fazla hacı adayı olduğunu aktardı.

"Salgının sona ermesi için dua bekliyoruz"

Amani, küresel acil durum ilan edilen salgının ülkede sona ermesi için ciddi çabalar verildiğini belirterek, Ebola tehlikesinin ortadan kalkması durumunda KDC'deki hacı adaylarına bir sonraki dönem Hac yolunun açılacağını umduklarını dile getirdi.

Ülkenin Bandundu kentinde 1992'de yaşanan Ebola salgını nedeniyle benzer bir kararın alındığını hatırlatan Amani, bir daha bu durumun yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Kabe'de yapılan dualar makbul. Hac vazifesini yerine getirecek Türk ve diğer Müslüman kardeşlerimizden Ebola salgınının sona ermesi için dua etmelerini rica ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gelecek yılki hac dönemini sabırsızlıkla bekliyorum

Hacı adaylarından Kitengen Gambwa da vize engeli nedeniyle üzüldüklerini ancak durumu anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Gambwa, "Bunu bir ceza olarak algılamıyoruz, salgın hastalıklar ciddi risklerdir, gelecek yılki hac dönemini sabırsızlıkla bekliyorum. Hac için biriktirdiğim paraya dokunmayacağım, hacca gidinceye kadar saklayacağım." dedi.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.