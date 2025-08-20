Yeni Şafak
Elon Musk'ın parti kurma planı suya düştü

16:5120/08/2025, Çarşamba
AA
İş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump.
İş adamı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump.

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın ülkenin üçüncü siyasi partisi olması planlanan "Amerikan Partisi"ni, Cumhuriyetçi seçmenleri bölme riski ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile ilişkisine zarar vermek istememesi nedeniyle askıya aldığı belirtildi.

ABD'de kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Musk'ın, haziran başında "Amerikan Partisi" adını verdiği yeni bir siyasi parti kurma fikrini açıklamasının ardından bu kararından geri adım attığı ifade ediliyor.


Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Musk, şirketlerine odaklanmak istiyor ve üçüncü bir parti kurarak Cumhuriyetçi seçmenleri bölmekten kaçınmayı hedefliyor.


Zarar görebileceğini kabul etti

Yetkililer, Musk'ın Başkan Yardımcısı JD Vance ile ilişkilerini sürdürmeye öncelik verdiğini ve bir parti kurması durumunda bu ilişkinin zarar görebileceğini kabul ettiğini belirtiyor.


Musk'ın 2028'de başkanlığa aday olması durumunda Vance'i mali olarak desteklemeyi düşündüğünü kaydeden yetkililer, temmuz sonunda üçüncü parti kampanyaları organize eden bir grupla yapılacak görüşmenin, Musk'ın şirketlerine öncelik vermesi nedeniyle iptal edildiğini aktardı.


Elon Musk, "Amerikan Partisi"nin önceliğinin, Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyaları kamuoyuna açıklamak olacağını bildirmişti.


Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş adamı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.


Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim" ifadelerini kullanmıştı.


Donald Trump'ın açıklamalarına ABD merkezli X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi" yorumunu yapmıştı.


