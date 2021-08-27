Emine Erdoğan ve Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç

Resmi ziyaret için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç Vakfı’nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, vakıf merkezine gelişinde Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kızları Sabina İzzetbegoviç ve Leyla Aksamiya-İzzetbegoviç tarafından karşılandı.

DHA

Ziyarette Emine Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.

DHA



Merhum İzzetbegoviç'in yaşadığı ve ‘anı evi’ olarak sergilenen bölümü de gezen Emine Erdoğan, İzzetbegoviç'in kızlarıyla sohbet ederek vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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