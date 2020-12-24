En uzun Navtex: Doğu Akdeniz'de son durum En uzun Navtex Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumadaki kararlılığı sürüyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Aralık 2020-15 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan 6 aylık yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayımlandı. Daha önce Kaş’ta çalışma yapan Oruç Reis bu kez Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma yapacak.

Kıymet Sezer 24 Aralık 2020, 00:00 Yeni Şafak