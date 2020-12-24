En uzun Navtex

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in, Doğu Akdeniz’deki yeni görev yeri belli oldu.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayınlandı. Oruç Reis’in 22 Aralık 2020-15 Haziran 2021 arasında Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma faaliyeti yapacağı duyuruldu. Oruç Reis’e, yeni görevinde Ataman ve Cengizhan yardımcı gemileri eşlik edecek. Bu süreçte Oruç Reis’in kablolarının zarar görmemesi için denizcilerin gemiye en az 6 mil açıktan geçmeleri uyarısı yapıldı.
YUNANİSTAN VE AB’NİN GÖZÜ GEMİDE
- Oruç Reis, 29 Kasım’da tamamladığı Doğu Akdeniz’deki son araştırma çalışmaları ardından Antalya Limanı’nda bakım ve onarıma alınmıştı. Oruç Reis’in Kaş açıklarındaki faaliyetlerini tamamlaması ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği, geminin yeni görev yerinin hangi bölge olacağına odaklanmıştı.