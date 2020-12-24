Dünya En uzun Navtex
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En uzun Navtex: Doğu Akdeniz'de son durum

En uzun Navtex

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumadaki kararlılığı sürüyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Aralık 2020-15 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan 6 aylık yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayımlandı. Daha önce Kaş’ta çalışma yapan Oruç Reis bu kez Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma yapacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis ve refakatçileri “Ataman” ile “Cengizhan”, Doğu Akdeniz’deki çalışmalar için Antalya Limanı’ndan ayrıldı. Daha önce Kaş’ta çalışma yapan Oruç Reis bu kez Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma yapacak.
Oruç Reis ve refakatçileri “Ataman” ile “Cengizhan”, Doğu Akdeniz’deki çalışmalar için Antalya Limanı’ndan ayrıldı. Daha önce Kaş’ta çalışma yapan Oruç Reis bu kez Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma yapacak.

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in, Doğu Akdeniz’deki yeni görev yeri belli oldu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayınlandı. Oruç Reis’in 22 Aralık 2020-15 Haziran 2021 arasında Antalya Körfezi açıklarında sismik araştırma faaliyeti yapacağı duyuruldu. Oruç Reis’e, yeni görevinde Ataman ve Cengizhan yardımcı gemileri eşlik edecek. Bu süreçte Oruç Reis’in kablolarının zarar görmemesi için denizcilerin gemiye en az 6 mil açıktan geçmeleri uyarısı yapıldı.

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YUNANİSTAN VE AB’NİN GÖZÜ GEMİDE

  • Oruç Reis, 29 Kasım’da tamamladığı Doğu Akdeniz’deki son araştırma çalışmaları ardından Antalya Limanı’nda bakım ve onarıma alınmıştı. Oruç Reis’in Kaş açıklarındaki faaliyetlerini tamamlaması ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avrupa Birliği, geminin yeni görev yerinin hangi bölge olacağına odaklanmıştı.

Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı
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Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı
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