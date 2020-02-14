Dünya Endonezyada ABDnin sözde barış planı karşıtı gösteri
ASYA

Endonezya'da ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi.

Haber Merkezi AA
Endonezyalılar İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.
Endonezyalılar İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Cakarta'da cuma namazı çıkışı ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık grup, ''Yüzyılın hırsızlığı'', ''Yüzyılın şakası'' ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Gösterinin organizatörlerinden Ahmed İsrafil Mardlatillah, yaptığı açıklamada, "ABD'nin sözde barış planının reddedilmesini istiyoruz. Hükümeti, yetkilileri ve Endonezya halkını bu konuda harekete geçmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Mardlatillah, sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla gelecek 3 hafta cuma namazı sonrası elçilik önünde gösterilerini sürdüreceklerini ifade etti.

Göstericilerden 30 yaşındaki Ricky Abdurrahman Hafız da sözde barış planını kabul etmediklerini göstermek amacıyla burada toplandıklarını belirterek, söz konusu anlaşmanın Filistin ve Filistin halkının yararına olmadığını vurguladı.

Trump'ın sözde barış planı

  • ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı. 

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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ABD Başkanı Trump, görev süresinin son yılında Filistin-İsrail barışı için çok tartışmalı bir barış planı hazırladı.

👉Bu planın detaylarında neler var?
👉İsrail ve Filistin'e ne vadediyor?
👉80 sayfalık plan neden 3 yıl bekletildi?

'Neler Oluyor' serisinin üçüncü bölümü ile karşınızdayız.


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