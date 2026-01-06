Yeni Şafak
Endonezya'da sel felaketi: Şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü

Endonezya'da sel felaketi: Şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü

17:066/01/2026, Salı
AA
Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü
Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'da şiddetli sellere yol açan ve günlerdir etkili olan muson yağmurları günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Su seviyesinin azalmasıyla kurtarma ekiplerinin 16 kişinin cansız bedenine ulaştığını aktaran yetkililer, kayıp 3 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.


Yetkililer en az 7 evin sularla sürüklendiğini, 140 hanenin zarar gördüğünü ve sel sonucunda 680'den fazla bölge sakininin geçici olarak kamuya açık alanlara tahliye edildiğini açıkladı.


Kuzey Sulawesi eyaletindeki Sitaro Adaları bölgesinde etkili olan sellerde 25 kişinin yaralanmasının ardından yardım ve tahliye çalışmalarının yanı sıra altyapı onarımını hızlandırmak amacıyla 14 günlük "acil durum müdahale dönemi" ilan edildi.


Bölge sakinlerine, daha fazla yağışın etkili olabileceği, buna bağlı olarak sel ve toprak kayması riskinin devam edebileceği uyarısı yapıldı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda Kasım 2025'ten itibaren etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 1177 kişi hayatını kaybetmişti.



