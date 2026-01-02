Endonezya'da yeni ceza kanunu yürürlüğe girdi

Endonezya, 1945'te bağımsızlık kazandığı Hollanda'nın ceza hukuku çerçevesinde şekillenen ve modern toplumun değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle eleştirilen ceza hukukunu geride bırakıyor.

Yeni ceza yasalarını belirlemeye yönelik uzun yıllar süren çalışmaların ardından parlamentonun 2022'de onayladığı 345 sayfalık "Endonezya Ceza Kanunu" bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Endonezya Hukuk ve İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Edward Hiariej, "Yeni ceza kanunu, sadece cezalandırmaya dayalı olmayıp hasarın onarılmasına ve toplumsal entegrasyonun yeniden sağlanmasına öncelik vermektedir." açıklamasını yaparken, yeni ceza kanunu bazı insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor.

Evlilik dışı birliktelik ve devlet kurumlarına hakarete ceza

Ülkenin yeni ceza kanununda hem ülke vatandaşları hem de yabancılar için zina suç sayılıyor.

Zinaya bir yıla kadar hapis cezası, birlikte yaşamaya ise 6 aya kadar hapis cezası öngörülse de zina davaları yalnızca eş, ebeveyn veya çocukların şikayeti üzerine işleme alınacak.

Kanun kapsamında görevdeki cumhurbaşkanına ve yardımcısına, devlet kurumlarına ve milli ideolojiye hakaret suçuna da cezai yaptırımlar uygulanacak.

"Marksist-Leninist örgütlerle ilişki kurmaya" 10 yıla kadar ve "komünist ideolojiyi yaymaya" 4 yıla kadar da hapis cezası öngörülüyor.

Kanun çerçevesinde fetüsün 12 haftalıktan küçük olması şartıyla yaşamı tehdit eden tıbbi durumlar ve tecavüz sonucu gebeliklere yönelik mevcut istisnalar halinde kürtaja izin veriliyor.

Ceza kanununda değişiklik teklifi protestolara yol açmıştı

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkelerinden Endonezya, Hollanda'nın sömürgecilik döneminden kalan ceza yasasında uzun yıllardır reform yapmaya çalışıyordu.

Endonezya Parlamentosunda daha önce de 2019 yılında ceza kanununda değişiklik teklifi yapılmıştı. Evlilik dışı birliktelikler, devlet başkanına hakaret ve yolsuzluk konularında yapılan söz konusu değişiklik teklifleri ülke çapında protestolara neden olmuştu.

