Dünya Endonezyanın Filistine desteği devam edecek
ASYA

Endonezya'nın Filistin'e desteği devam edecek

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu toplantısında konuşan Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, "Endonezya, Filistin halkının yanında durmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla
​Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, ülkesinin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledi.

Kalla, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, tamamen bağımsızlığını elde edinceye kadar Filistin halkının yanında olacaklarını belirtti.

  • Uluslararası toplumun artık durağan kalmaması gerektiğini anlatan Kalla, iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürebilecek acil bir müzakere çağrısı yapılmasına dikkati çekti.

"Her geçen gün daha kötüye gidiyor"

Milyonlarca Filistinlinin tehlikede olduğunu ve insani durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini kaydeden Kalla, "Mevcut durum sadece barış sürecine zarar vermekle kalmıyor, Filistinlilerin ve hepimizin umutlarını yok ediyor." dedi.

Dünyanın barış için taahhüt ve sorumluluğunun, Ortadoğu dahil tüm bölgelere uygulanması gerektiğine değinen Yusuf Kalla, İsrail-Filistin meselesinde çözüm bulunamazsa barışa olan bağlılıklarının sorgulanacağını sözlerine ekledi.

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