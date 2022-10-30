Enerji krizi Avrupa’da düzeni tehdit ediyor: Restoranlar şalter indirdi

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Avrupa ekonomisini derinden sarsan enerji krizi, kıtada sosyal düzeni de tehdit etmeye başladı. Belçika’da büyük çaplı protesto düzenlenirken Almanya’da aşırı sağcı gruplar dezenformasyon için harekete geçti. Batı Avrupa ülkesi Belçika’da çok sayıda restoran sahibi, enerji krizini, işletmelerinin ışıklarını söndürerek protesto etti. Belçika’nın Valon Bölgesi’ndeki restoran ve kafe gibi işletmeleri temsil eden Horeca Federasyonu’nun çağrısıyla önceki gün ‘Işıksız cuma’ protestosu düzenlendi. Enerji krizi nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak için düzenlenen eylemde, restoranlar saat 20.30’da ışıklarını 5 dakika süreyle kapattı. Ülkede daha önce bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlamış, bazıları da sıcaklığı düşürerek ve müziğin sesini açarak uzun süre oturan kişilerin daha erken kalkmasını sağlamaya çalışmıştı. Ayrıca Almanya’da da aşırı sağcıların enerji krizini kullanacağı uyarısı yapıldı. Aşağı Saksonya Eyalet Anayasa Koruma Teşkilatı, aşırı sağcı grupların genel elektrik kesintisi ve devlet düzeninin çöküşü hakkında komplo teorileri yaymak istediklerini duyurdu.

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