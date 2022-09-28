Enerji krizi Macron'u da vurdu: Kazak giymeye başladı

Enerji krizi nedeniyle zorlu bir kış yaşaması beklenen Avrupa'da tasarruf önlemleri artırılırken, Fransa hükümetinden de ilginç bir çözüm önerisi geldi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa'da endişe yaratan enerji krizine yönelik tasarruf önlemleri kapsamında gömlek ve kravattan vazgeçerek kazak giymeye başladığını söyledi. Kamu dairelerinde ve şirketlerde çalışanlara da kazak giyme tavziyesinde bulunan Le Maire, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da kazağı tercih etmeye başladığını belirtti.

Hükümetin iş yerlerinde ısıtmanın 19 dereceyle sınırlanması talimatı verdiğini anımsatan bakan, kazak giymenin bu kurala uymayı kolaylaştıracağını belirtti. France Inter radyosuna konuşan Le Maire, “Artık beni kravat ve gömlekle göremeyeceksiniz. Bence bu çok iyi bir çözüm, enerjiyi tasarruf etmemizi sağlayacak” dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'ya Rus gazının tamamen kesilmesi ihtimaline karşı halka “Hazır olun’ çağrısı yapmış, geçen ay yaptığı bir konuşmada da “Bolluk devri sona erdi” demişti. Enerji tüketimini yüzde 10 azaltmayı hedefleyen Macron yönetimi, bu amaçla bir çalışma grubu da oluşturmuştu. Başbakan Elisabeth Borne'un tasarruf amaçlı yeni önlemleri gelecek ay açıklaması bekleniyor.

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