Dünya ENI ve Total kaçtı
AVRUPA

ENI ve Total kaçtı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaktaki kararlılığı üzerine İtalyan ENI ve Fransız TOTAL, 7. parseldeki tartışmalı sondaj faaliyetlerinden çekildi. Türkiye kıta sahanlığında Rumların hükümsüz ruhsatlarına dayanarak sondajına izin vermeyeceğini duyurmuştu. Bölgede Fatih ve Yavuz arama ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
ENI
ENI

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne İtalyan ve Fransız şirketlerinden kötü haber geldi. Yunan basınında yer alan habere göre GKRY’nin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını gasp ederek ruhsatlandırdığı ve ihtilaflı alanda yer alan 7 ‘nci parselden geri çekildikleri iddia edildi. Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisinde yer alan ve ihtilaflı bölge olan 7 ‘nci parsel GKRY tarafından ruhsatlandırıldığında Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarılmıştı. GKRY tahriklerine devam ederek bu bölgede Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yürüten gemi çalışanlarına tutuklama talebinde bulunmuştu.

ÖNCELİKLERİ DEĞİŞTİ

Fatih sondaj gemisinin bölgeden ayrılmış olmasına karşın, yaşanan gerginliğin İtalyan ENI ve ortağı Total şirketlerini etkilediği, bu şirketlerin enerji planlarında değişiklik yapma yönüne gittikleri öğrenildi. Söz konusu iki şirketin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki faaliyetlerine 7’nci parselden başlama niyetlerinde değişikliğe gittiklerini, buna sebep olarak ise; Rum hükümetiyle imzaladıkları anlaşmaların, diğer parsellerden başlanmasının öncelikli olduğu bahane edildi. Fransız ve İtalyanların enerji planlarının, sondaj platformu bölgeye geldiğinde netleşeceğini, platformun ise Ocak ayının ilk yarısında bölgede olmasının beklendiğini aktardı.

YUNAN İHA İSTİYOR

  • Öte yandan Türkiye’nin hızla gelişen savunma sanayii komşuyu tedirgin etmeye devam ediyor. Yunanistan Akdeniz’in bekçileri olan İHA/SİHA’ları yeni bir hava tehdidi ilan etti. Türk İHA’larına karşı çözüm arayışına giren Yunanistan Savunma Silahlanma ve Yatırım Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ekim’de organize edilen toplantıda Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Yunan yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim hattının derhal devam ettirilmesini istedi. Toplantıya katılan kuvvet komutanları temsilcileri, İHA’lar için gereken şartnameleri sundu.

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