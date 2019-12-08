Enkazda can pazarı: Suriye'de rejim ve Rus uçakları İdlib'i bombaladı

Rusya ve Esed Rejimi sivilleri hedef aldı: 19 ölü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde biri pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı ve hayatını kaybedenler arasında ise çocukların da bulunduğu öğrenildi.