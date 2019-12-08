Dünya Enkazda can pazarı Suriyede rejim ve Rus uçakları İdlibi bombaladı
ORTADOĞU

Enkazda can pazarı: Suriye'de rejim ve Rus uçakları İdlib'i bombaladı

Suriye’de Rus ve rejim savaş uçakları, İdlib ve çevresini bombalamaya devam ediyor. Dünkü hava saldırısında, 9’u çocuk olmak üzere 21 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Beyaz Baretliler, yaralıları enkazdan çıkardı.
Beyaz Baretliler, yaralıları enkazdan çıkardı.

Beşşar Esad rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçakları, İdlib ve çevresinde hava saldırılarını sürdürüyor. Beyaz Baretliler’den alınan bilgiye göre, dün İdlib’in güneyindeki Al-Bara ve Belyün köylerine düzenlenen hava saldırılarında, 9’u çocuk, 5’i kadın olmak üzere 21 sivil yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.

Kundaktaki bebekler enkazın altında kaldı.

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Terör üçgeni
  • Öte yandan, paylaşılan görüntülerde, bir bebeğin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı ve kurtarma ekiplerinin aracında hastaneye götürüldüğü görüldü. Hava saldırılarının ardından, yerleşim yerlerinin çökmesiyle meydana gelen enkazda yaşanan can pazarı da gözler önüne serildi.

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Arama kurtarma ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Nisan ayından bugüne, Rusya ve rejimin düzenlediği hava saldırılarında binlerce sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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