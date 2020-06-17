Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Enselerinde Libyadan Hakurka, Sincardan Kandile
ORTADOĞU

Enselerinde: Libya’dan Hakurk'a, Sincar'dan Kandil’e

Irak’ın kuzeyinde PKK’nın yuvalandığı en doğudaki Kandil’den en batıdaki Sincar’a uzanan hatta gerçekleştirilen Pençe-Kartal Harekatı, Libya açıklarında geçtiğimiz hafta yapılan tatbikatın bir uygulaması oldu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sınıra 30-40 km uzaklıktaki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk’taki hedeflerin bombalandığı dev harekât ikinci safhada Kandil, Karacak ve Sincar’a da uzandı. Kısa sürede 81 hedefin imha edildiği operasyonlar Irak kuzeyindeki yeni yapılanmalara izin verilmeyeceği kararlılığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Doğuda Kandil’den batıda Sincar’a uzanan 350 kilometrelik güzergâhtaki harekâtta Doğu Akdeniz’de Deniz Kuvvetleri ile müşterek icra edilen sistem uygulandı. Türk savaş uçakları Libya açıklarından İskenderun Körfezi’ne doğru hat boyunca bin kilometre gidiş, bin kilometre dönüş eğitimleri icra etmişti. 17 savaş uçağının katıldığı eğitimler, havadan yakıt ikmal ve HİK uçaklarıyla da desteklenmişti. Irak’ın kuzeyinde gece baskını şeklinde icra edilen Pençe-Kartal Harekâtı sonrası anlık istihbarata dayalı ani bir hava baskını da Gara’ya düzenlendi. İnsansız hava aracından alınan istihbarat sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Dün TSK ve MİT koordinesinde Haftanin’e düzenlenen hava harekatında da 4 PKK’lı öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak” ifadelerine yer verildi.

Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım
DÜNYA
Atina savaş istiyor: Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım
Abone Ol Google News
Pençe-Kaplan Operasyonu

Pençe-Kaplan Operasyonu

​MSB: Kahraman komandolarımız Haftanin'de!
Hulusi Akar Harekat Merkezinde

Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde

Operasyonu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde sevk ve idare ediyor.
Millet sonsözünü söyledi

Millet son
sözünü söyledi

​Vatandaşlar Ayasofya'nın açılmasına büyük destek veriyor.
Atina<br>savaş istiyor

Atina
savaş istiyor

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine karşı tehditkar adım.
Maskesiz çıkmayın

Maskesiz çıkmayın

​Uyarılara rağmen sokaklar yine maske takmayan kişilerle dolu.
Toplu<br>fotoğraf çekilmeyecek

Toplu
fotoğraf çekilmeyecek

​İşte nikah ve düğünlerde alınması gereken tüm önlemler.

Trabzonspor finalde

Trabzonspor finalde

​Fenerbahçe Ali Koç ile ikinci sezonu da kupasız kapattı.

Lider eşlerine<br>korona mektubu

Lider eşlerine
korona mektubu

Emine Erdoğan: ​El ele verirsek bu krizi atlatırız.
İrtibat ofisini<br>havaya uçurdu

İrtibat ofisini
havaya uçurdu

​Kuzey Kore lideri Kim Jong kendini hatırlattı.
Kırk iki ilde zorunlu

Kırk iki ilde zorunlu

İşte maske takmanın zorunlu olduğu iller.
Harekatın şifreleri

Harekatın şifreleri

​TSK-MİT koordinasyonu PKK'nın korkulu rüyası oldu.
23 yıllık seri bitti

23 yıllık seri bitti

Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

​Emre Belözoğlu, kulübede kırmızı kart gördü.
Asker uğurlaması <br>pahalıya patladı

Asker uğurlaması
pahalıya patladı

İzmir'den geldi 14 ev karantinaya alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.