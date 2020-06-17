Enselerinde: Libya’dan Hakurk'a, Sincar'dan Kandil’e

Sınıra 30-40 km uzaklıktaki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk’taki hedeflerin bombalandığı dev harekât ikinci safhada Kandil, Karacak ve Sincar’a da uzandı. Kısa sürede 81 hedefin imha edildiği operasyonlar Irak kuzeyindeki yeni yapılanmalara izin verilmeyeceği kararlılığını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Doğuda Kandil’den batıda Sincar’a uzanan 350 kilometrelik güzergâhtaki harekâtta Doğu Akdeniz’de Deniz Kuvvetleri ile müşterek icra edilen sistem uygulandı. Türk savaş uçakları Libya açıklarından İskenderun Körfezi’ne doğru hat boyunca bin kilometre gidiş, bin kilometre dönüş eğitimleri icra etmişti. 17 savaş uçağının katıldığı eğitimler, havadan yakıt ikmal ve HİK uçaklarıyla da desteklenmişti. Irak’ın kuzeyinde gece baskını şeklinde icra edilen Pençe-Kartal Harekâtı sonrası anlık istihbarata dayalı ani bir hava baskını da Gara’ya düzenlendi. İnsansız hava aracından alınan istihbarat sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Dün TSK ve MİT koordinesinde Haftanin’e düzenlenen hava harekatında da 4 PKK’lı öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak” ifadelerine yer verildi.

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