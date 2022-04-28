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Dünya Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
ASYA

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

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Haber Merkezi DHA
Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM UKRAYNA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye’de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna’daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed’in Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye’de gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

Mili İstihbarat Teşkilatı'nın takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini; bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını dile getirdi.

KALICI BARIŞA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhün hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.

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Batılı petrol şirketlerinin iki yüzlülüğü: Savaşın başından bu yana Rusya'ya 63 milyar avro kazandırdılar
FOTOĞRAF 12
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Rusya'nın, Ukrayna'da başlattığı savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir 63 milyar avro olarak hesaplandı.
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Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından, Rusya'nın petrol, doğal gaz ve kömür sevkiyatları ile boru hattı ihracatının incelendiği analize göre, Rusya'nın boru hatları aracılığıyla devam eden petrol ve doğal gaz ithalatı ve yüksek yakıt fiyatlarının birleşimi, ülkenin ihracat gelirinin önceki yıllara göre çok daha yüksek olmasını sağlıyor.
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Analiz, Exxon Mobil, Shell, Total, Repsol ve BP gibi büyük petrol şirketlerinin de Rusya ile iş yapmaya devam ettiğini gösteriyor.
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Rus ordusunun Rusya'ya işgal girişimi sonrası söz konusu şirketlerin yaptırımlar kapsamında Rusya'daki faaliyetlerine son vererek alımları kademeli olarak askıya alacaklarını açıklamıştı.
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Rusya'nın fosil yakıt sevkiyatlarının dörtte biri beş ülkedeki AB limanına ulaşıyor.
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Bu limanlar Rotterdam (Hollanda), Maasvlakte (Hollanda), Trieste (İtalya), Gdansk (Polonya) ve Zeebrugge (Belçika).
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Verilere göre, savaşın başından bu yana Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir 63 milyar avro oldu.
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Almanya, Rus fosil yakıtları için yaklaşık 9,1 milyar avro ödeyerek en büyük ithalatçı oldu.
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İtalya'nın Rusya'dan fosil yakıt ithalatının 6,9 milyar avro, Çin'in 6,7 milyar avro, Hollanda'nın 5,6 milyar avro, Türkiye'nin 4,1 milyar avro ve Fransa'nın 3,8 milyar avroyu bulduğu hesaplandı.
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AB, 44 milyar avroyla Rusya'nın toplam fosil yakıt ihracatının yüzde 71'ini oluşturdu.
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Alman Dış İlişkiler Konseyi İklim ve Dış Politika Merkezi Başkanı Kira Vinke analize ilişkin değerlendirmesinde, \"Ticaret farklı yönetişim modellerinde düzenli olarak gerçekleşirken, Almanya'nın uluslararası hukuku açıkça ve sürekli olarak ihlal eden bir ülkeden yüksek fosil yakıt ithalatını sürdürmesi kabul edilemez. Bu zorluğun yanıtı, doğal gaz gibi fosil yakıtlara veya nükleer enerjiye yeni bağımlılıkları teşvik etmek değil, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olmalıdır.\" ifadelerini kullandı.
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Ukraynalı STK Çevresel Girişimler Merkezi Ecoaction kurucu üyesi Anna Ackermann ise küresel toplum olarak fosil yakıtların savaş ve iklim yıkımı yarattığını anlamak gerektiğini belirterek, \"Bugün, temiz enerji geçişini ilerleterek enerji güvenliğini ve dayanıklılığını seçerek önemli bir adım atabiliriz.\" değerlendirmesini yaptı.
Batılı petrol şirketlerinin iki yüzlülüğü: Savaşın başından bu yana Rusya'ya 63 milyar avro kazandırdılar
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası Rusya'ya yönelik operasyonlarını durdurduklarını açıklayan batılı petrol şirketlerinin bu adımlarının sözde kaldığı ortaya çıktı. Exxon Mobil, Shell, Total ve BP gibi petrol devlerinin yaptıkları alımlarla Rusya'ya 63 milyar avroluk gelir kazandırdığı belirtildi.


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