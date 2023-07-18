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Dünya

Erdoğan'ın Körfez turu Suudi medyasında: 'Tarihi kardeşlik' vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da birçok anlaşma imzalandı, Veliaht Prens Selman'a Togg hediye etti. Ziyaret Arap medyası geniş yankı buldu, dikkat çekici ifadelere yer verildi. Erdoğan'ın ziyareti sonrası iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerine vurgu yapıldı.

09:22 . 18/07/2023 الثلاثاء
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Veliaht Prens Selman

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Veliaht Prens Selman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti, Suudi Arabistan basınında geniş yankı buldu. Gelişmeler, Suudi Arabistan haber ajansı SPA olmak üzere pek çok gazetede yer aldı. SPA'nın haberinde; Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 1929'da imzalanan "Dostluk Anlaşması'na (Muhadenet Muahedesi) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı. İki ülkenin sahip olduğu coğrafi konum sayesinde ilişkilerin gelişip büyüdüğü ifade edilen haberde, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin, ilişkilerin gücünü ortaya koyduğu vurgulandı.

"İki devlet de Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın temel direği"

Ukaz gazetesi haberinde; iki ülkenin bölgede oynadığı önemli role atıfta bulunarak iki liderin ikili ilişkileri kardeşlik temelinde ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmeye kararlı olduğu ifade edildi. El-Medine gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cidde'ye gelişini sosyal medya hesabından, "Türk Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da" etiketiyle duyurdu.

'İki devlet de Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın temel direği'

Sabq gazetesi internet sayfasında, "Türkiye ve Suudi Arabistan bölgesel ve uluslararası ağırlığa sahip. İki devlet de Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın temel direği" ifadelerine yer verilirken Türkiye ve Suudi Arabistan'ın oynadıkları dengeli ve etkin rolle uluslararası barış ve güvenliği koruduklarına ve dünyanın en büyük ekonomilerinin dahil olduğu G20'ye üye olduklarına dikkati çekti, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkileri daha ileriye taşıyacağına vurgu yaptı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Suudi Arabistan
#Körfez
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