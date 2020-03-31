Dünya Erkek hemşireden ilginç iddia Erkekten hemşire mi olur? diyerek otobüsten attı
KORONAVİRÜS

Erkek hemşireden ilginç iddia: 'Erkekten hemşire mi olur?' diyerek otobüsten attı

Erkek hemşireden ilginç iddia: 'Erkekten hemşire mi olur?' diyerek otobüsten attı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Karadaş, mesai çıkışında evine gitmek için ücretsiz binmek istediği otobüs şoförü tarafından 'Erkekten hemşire mi olur?' denilerek otobüsten indirildiğini öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Tolgahan Karadaş
Tolgahan Karadaş

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tolgahan Kardeş, dün akşam saatlerinde mesai bitiminin ardından hastaneden çıkarak Alibeyköy'e geldi. Burada evinin ihtiyaçlarını karşılayan Tolgahan Karadaş, durağa yaklaştığı sırada duran özel halk otobüsüne bindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanma hakkını kullanmak isteyen hemşire Tolgahan Karadaş kimliğini gösterdi.

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Kimliğini ibraz etmesine rağmen hemşire Tolgahan Karadaş, kendisine inanmayan otobüs şoförü tarafından ,' Erkekten hemşire mi olur?' dediğini öne sürdü. İddiaya göre, kendisini kandırdığını iddia eden otobüs şoförü bir sonraki durakta otobüsü durdurup kapılarını açarak Hemşire Tolgahan Karadaş'tan inmesini istedi. Şoförün tepkisi ve söylemleri karşısında rencide olan sağlık çalışanı daha fazla dayanamayarak otobüsten inmek zorunda kaldı. Otobüsten inen hemşire Karadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Masayı arayarak şoförden şikayetçi oldu.

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Karadaş, Dünya sağlıkçıları alkışlarken karşı karşıya geldiği tavırdan dolayı üzüntülü olduğunu söyledi.

Erkekten hemşiremi olur diyerek tepki gösterdi

'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten atıldığını söyleyen Tolgahan Karadaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Çapa Tıp Fakültesi'nde hemşire olarak çalışmaktayım. Dün gündüz mesaiden çıktıktan sonra Alibeyköy'e geldim. Ardından durağa ilerlerken bir halk otobüsü durdu, ben de bindim. Kimliğimi göstererek hemşire olduğunu söyledim. Fakat şoför bana o elindeki ne kimliği diye sordu. 'Bu hemşire kimliği ben de hemşireyim' dedim. Elimden kimliğimi almaya çalıştı, bakacağım dedi. Kimliğimi gösterdim ama alamazsın dedim. Bana 'erkekten hemşiremi olur, insanları mı kandırıyorsunuz' diye tepki gösterdi. Bende 'bu şekilde devam ederseniz sizi şikayet edeceğim' dedim.
  • Daha sonra otobüsü durdurarak kapıyı açtı ve 'in aşağıya' dedi. 'Git nereye şikayet ediyorsan et' dedi. Ben de inmeyeceğimi söyledim, '12 saatlik mesaiden çıkmışım, 11 gündür kızımı göremiyorum, 10 günde 7 nöbet tutmuşum, senin keyfin için araçtan inmeyeceğim' dedim. Bir sonraki durağa kadar halen kendi kendine konuşmaya devam etti. Bende aklında soru işareti kalmasın diye, 'maskemi çıkartarak resme bak birde bana bak' dedim. Hatta arkadaki yolculara da gösterdim. Halen 'erkekten hemşire olmaz' diyerek beni rencide etti. Ben de daha fazla dayanamayarak sonraki durakta indim. Otobüsten indikten sonra 153'ü arayarak şikayetçi oldum."

Dünya sağlıkçıları alkışlarken karşılaştığımız tavır bizi üzdü

Dünya sağlıkçıları alkışlarken karşı karşıya geldiği tavırdan dolayı üzüntülü olduğunu söyleyen Karadaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

  • "Pandemi çıktığından beri gönüllü olan ilk hemşirelerdenim. Eşim ve kızımı sadece uzaktan uzağa görebiliyorum. Kucağıma alamıyorum. Bizim fedakarlıklarımıza rağmen birkaç kendini bilmezin bunları yapması, dünya sağlıkçıları alkışlarken bir kişinin benim insanlık ve meslek onurumu gerçekten kırmıştır. Üzüldüm ancak başka bir şey gelmiyor elimden. Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını, idari yaptırımların uygulanmasını istiyorum. Bu davranışlar bizim insanlığa karşı göstermiş olduğumuz emeği boşa çıkartıyor, hevesimizi kırıyor."
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