Ermenistan Karabağ'da yine saldırdı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmasının ardından yapılan anlaşmayı, Ermeni tarafı ihlal etmeyi sürdürüyor.
Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırdılar
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 27 Aralık’ta 6 kişilik yasadışı silahlı bir Ermeni grubun, Ağdam köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği; saldırı neticesinde 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı duyuruldu.
Etkisiz hale getirildiler
Açıklamada, saldırının ardından grubun etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, "Bu gibi haller devam ederse Azerbaycan ordusu ciddi önlemler alacak" denildi.