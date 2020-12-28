Dünya Ermenistan Karabağda yine saldırdı 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
ASYA

Ermenistan Karabağ'da yine saldırdı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 6 kişiden oluşan yasadışı silahlı bir Ermeni grubun, Ağdam istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırması sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtarmasının ardından yapılan anlaşmayı, Ermeni tarafı ihlal etmeyi sürdürüyor.

Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırdılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 27 Aralık’ta 6 kişilik yasadışı silahlı bir Ermeni grubun, Ağdam köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği; saldırı neticesinde 1 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a sert uyarı: Bu sefer onları tamamen yok ederiz
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a sert uyarı: Bu sefer onları tamamen yok ederiz

Etkisiz hale getirildiler

Açıklamada, saldırının ardından grubun etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, "Bu gibi haller devam ederse Azerbaycan ordusu ciddi önlemler alacak" denildi.

Ermeni silahlı grupların saldırısı sonucu 4 Azerbaycan askeri şehit düştü
DÜNYA
Ermeni silahlı grupların saldırısı sonucu 4 Azerbaycan askeri şehit düştü
Abone Ol Google News
Hakkaride feci kaza

Hakkari'de feci kaza

Minibüs ile tır çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var
İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı

​Kısıtlamalara uymayan on binlerce kişi hakkında işlem yapıldı.
Bakan Dönmez duyurdu: Doğal gazda uzun vadeli kontratlar tarih oluyor

Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir işbirliğine gitti.
Asgari ücret<br>zammı beli oluyor

Asgari ücret
zammı beli oluyor

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda.

Trafik durma<br>noktasına geldi

Trafik durma
noktasına geldi

Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yüzde 49'a ulaştı.
Bizim için<br>sürpriz olmadı

Bizim için
sürpriz olmadı

​Elazığ'daki deprem sonrası dikkat çeken açıklama.
Sağanak<br>yağış uyarısı

Sağanak
yağış uyarısı

Yeni haftanın hava durumu raporu yayınlandı.
Görenleri<br>hayrete düşürüyor

Görenleri
hayrete düşürüyor

Türkiye'nin en dar sokağı olarak ölçüldü.
Oğlunu dövüp<br>babasını öldürdüler

Oğlunu dövüp
babasını öldürdüler

Yol verme kavgası: Üç araçla önünü kestiler..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.