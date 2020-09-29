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Dünya Ermenistanın saldırılarında yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivillerin sayısı 11e yükseldi
ASYA

Ermenistan'ın saldırılarında kaç sivil hayatını kaybetti?

Ermenistan'ın saldırılarında yaşamını yitiren Azerbaycanlı sivillerin sayısı 11'e yükseldi

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Ermenistan ordusu, siviller hedef almayı sürdürüyor.
Ermenistan ordusu, siviller hedef almayı sürdürüyor.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

  • Açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Son verilerle ölen sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e çıktı.

Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

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Ermenistan tarafından saldırıya uğrayan Azerbaycanlı vatandaşlara ait ilk kareler yayınlandı
FOTOĞRAF 12
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Ermenistan-Azerbaycan hattında gelirim tırmanıyor. Cephe hattında sıcak çatışma yaşanırken, Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırındaki Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine yapılan saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.
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Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu bir çok sivil yaralanırken, bir çok ev de kullanılamaz hale geldi.
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ERMENİLER İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ <br>​<br>​ Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yaptığı açıklamada, Ermenistan sivillere ve yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları gözler önüne serildi. Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi dedi.
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Ermenistan tarafından saldırıya uğrayan Azerbaycanlı vatandaşlara ait ilk kareler yayınlandı
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.


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