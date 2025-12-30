Esed, PKK, Hizbullah kaosu

Suriye Aleviler Konseyi Başkanı Gazal Gazal’ın “siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı” çağrısının ardından Suriye’nin sahil kesiminde Lazkiye ve Tartus’ta, düzenlenen gösteriler şiddete dönüştü. Mezhepçi sloganların atıldığı protestolarda güvenlik güçleriyle silahlı Esed kalınları arasında çatışmalar yaşanırken, biri güvenlik görevlisi olmak üzere üç sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Gösterilerin, 70 tutuklunun serbest bırakılmasının ardından, Humus’taki bombalı saldırı ve Şam yönetiminin SDG ile müzakere sürecine denk gelen bir dönemde tırmanması, ülkede yeniden kaos ortamı oluşturulmak istendiği değerlendirmelerini güçlendirdi. Yeni Şafak'a konuşan Lazkiye Bölge Müdürü Ömer Hilu, olayların Suriye’nin özgürleşmesinden rahatsız olan çevrelerce kasıtlı olarak tırmandırıldığını vurgularken, Lazkiye Halk Meclisi Seçim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammed Camuz ise, “Devlet karşıtı tüm yapılar, eski rejim unsurları, PKK, İran ve Hizbullah bağlantılı gruplar hepsi Suriye'yi karıştırmak ve istikrarı bozmak için ortak hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

REJİM ARTIKLARININ DÖNME ÇABASI

Yaşanan olayların Suriye’nin istikrarı açısından son derece tehlikeli olduğuna dikkat çeken Muhammed Camuz, Gazal Gazal ve beraberindekilerin sözleriyle hareket edenlerin hezimete uğrayacağını söyledi. Camuz, Dürzisiyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle herkesin bu devletin vatandaşı olduğunu, ancak bazı grupların ayrılık talepleriyle ülkeyi kaosa sürüklemek istediğini belirtti. Olayların arkasında eski rejim unsurlarının bulunduğunu belirten Camuz, büyük kısmı Rusya, Lübnan, Irak ve farklı ülkelere kaçan bu yapıların dışarıdan halkı kışkırttığını, güçlerini kaybettikleri için yeniden sahaya dönmeye çalıştıklarını ifade etti. Camuz, amaçlarının kapsayıcı bir devlet inşa etmek olduğunu dile getirdi.

SABOTAJ GİRİŞİMİ

Sahil kesiminde silahlanmanın eski rejimin bilinçli bir politikası sonucu yaygın olduğunu belirten Camuz, silahların coğrafi şartlar nedeniyle toplanmasının zor olduğuna bunun için zamana ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Lazkiye, Tartus ve Humus’taki karışıklıkların, terör örgütü PKK/SDG ile yeni Suriye yönetimi arasında yürütülen anlaşma sürecini sabote etmeye yönelik olabileceğini söyleyen Camuz, eski rejim unsurları, PKK, İran ve Hizbullah bağlantılı grupların ortak hareket ettiğini ifade etti. Türkiye’nin Suriye’ye verdiği desteğin hayati önemde olduğunu vurgulayan Camuz, PKK/SDG ile yürütülen sürecin Türkiye’nin güvenliği açısından da kritik olduğunu, terör meselesinin çözümünün öncelik olduğunu, bunun mümkün olmaması halinde savaş ihtimalinin de masada bulunduğunu kaydetti.

GÜNLER ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Ziraat ve Ezheri kavşakları için yapılan gösteri çağrılarının, iddia edildiği gibi kendiliğinden gelişen masum eylemler olmadığı, yaklaşık 25 gün önce Esed bağlantılı unsurlar ve Suriye halkının özgürleşmesinden rahatsız olan çevrelerce başlatılan provokasyonların devamı niteliğinde olduğunu belirten Hilu, Gazal Gazal ve benzeri yapıların kışkırtmasıyla sokağa çıkan grupların toplumun tamamını temsil etmediği vurguladı. Gösterilere halktan bazı kişilerin katıldığı inkar edilmemekle birlikte, ortada herhangi bir meşru hak talebinin bulunmadığı, aksine mezhepçi sloganlarla ülkenin birliğini hedef alan çağrıların yapıldığına dikkat çeken Hilu, "Bu tür provokatif söylemler aklıselim hiçbir vatandaş tarafından kabul edilmiyor. Güvenlik güçlerimiz, göstericilerin ve bölge halkının güvenliğini korumaya yönelik çalışırken, Esed kalıntıları ellerinde bulunan silahlarıyla ateş açtı. Kısa süreli çatışma yaşandı ardında kontrol altına alındı" dedi.

OLUMLU ORTAMI BOZMAK İSTİYORLAR

Hilu, mart ayındaki ilk gösterilerin ardından Vali Muhammed Osman başkanlığındaki il yönetiminin, İçişleri Bakanlığı ve Siyasi İşler yetkilileriyle birlikte ilin tüm bileşenlerini temsilen eşraf, kanaat önderleri ve toplum temsilcileriyle kapsamlı toplantılar gerçekleştirdiğini belirterek, “Atılan olumlu adımlar Suriye’nin özgürleşmesinden rahatsız olan çevreleri rahatsız etti. Bu eylemlerden Esed artıkları ve benzeri kışkırtıcı unsurların fayda sağladığı herkesin malumudur. Bugün hepimiz aynı gemideyiz. Hiç kimseyi dışlamak mümkün değildir. İdlib, Şam olmadan; Şam, İdlib olmadan; Lazkiye ise Deyrizor olmadan anlam ifade etmez. Suriye, tüm topraklarıyla bölünmez bir bütündür” ifadelerini kullandı.











