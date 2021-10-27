Esed rejimi yetim ailelerin yaşadığı kampa saldırdı: 1 çocuk öldü 10 sivil yaralandı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, batı Halep kırsalında yer alan Termanin beldesindeki kampa düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

Roket saldırısı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Termanin köyündeki yetim ailelerin yaşadığı bir kampa roket saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bir çocuk hayatını kaybetti

Hac Yusuf, saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiğini, en az 10 sivilin yaralandığını kaydetti.

Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

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İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam etti ve 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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