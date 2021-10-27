Dünya Esed rejimi yetim ailelerin yaşadığı kampa saldırdı 1 çocuk öldü 10 sivil yaralandı
ORTADOĞU

Esed rejimi yetim ailelerin yaşadığı kampa saldırdı: 1 çocuk öldü 10 sivil yaralandı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, batı Halep kırsalında yer alan Termanin beldesindeki kampa düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı. Kampta yetim ailelerin yaşadığı biliniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Esed rejimi yetim ailelerin yaşadığı kampa saldırdı: 1 çocuk öldü 10 sivil yaralandı
Esed rejimi yetim ailelerin yaşadığı kampa saldırdı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, batı Halep kırsalında yer alan Termanin beldesindeki kampa düzenlediği saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti, en az 10 sivil yaralandı.

Roket saldırısı

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde yer alan Termanin köyündeki yetim ailelerin yaşadığı bir kampa roket saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bir çocuk hayatını kaybetti

Hac Yusuf, saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiğini, en az 10 sivilin yaralandığını kaydetti.

Yaralılar, Sivil Savunma ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam etti ve 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Halep'te yerleşim yerine saldırı: 17 ölü, 30 yaralı
DÜNYA
Halep'te yerleşim yerine saldırı: 17 ölü, 30 yaralı

Halep'te yerleşim yerine hava saldırısı
OYNAT 01:28
Halep'te yerleşim yerine hava saldırısı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde muhaliflerin denetiminde yer alan bölgeye düzenlenen hava saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sebebiyle semtte bulunan çok sayıda bina enkaza döndü.


Bir haftada 300 kilo sattı

Bir haftada 300 kilo sattı

​'Gençlik iksiri' kış öncesi rağbet görüyor, kilosu 15 TL.
İzmirin deprem gerçeği

İzmir'in deprem gerçeği

Smyrna Agorası'nda da ortaya çıktı.
Çad Devlet Başkanı Ankarada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle karşıladı.

​Antalya'daki asırlık evler yok oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.