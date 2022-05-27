Esed rejiminden yeni skandal: Tahıl krizinde tarla yaktılar

Tüm dünya tahıl kriziyle boğuşurken, Esed rejimi yeni bir skandala daha imza attı. Rejime bağlı silahlı birlikler Hama ve İdlib kırsalındaki buğday ve arpa tarlalarını ateşe verdi. Yerel kaynaklar hasat mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte saldırıların arttığını duyurdu. Esed rejimi ve Rusya güçlerinin kasıtlı olarak tarım alanlarını hedef aldığını belirten Suriye savunma gönüllüleri, yangınlara müdahale etmelerine dahi izin verilmediğini söyledi.

Rejimin Rus müttefikiyle birlikte Bab el-Heva kapısından insani yardım girişini engellemeye çalıştığı dönemde, sivillerin yaşamsal gıdalarını hedef alan yeni bir savaş başlatıldığı iddia ediliyor. Rejim güçleri geçtiğimiz günlerde de İdlib ve çevresinde ele geçirdiği tarlaları yağmaladı. Çiftçilerin fıstık, zeytin ve incir gibi mahsulleri açık arttırma ile satıldı.

YAĞMA ARTTI

Silahlı müdahaleyle sivillerin yaşam gıdalarına hukuksuzca el koyan rejim, her yıl aynı yola başvuruyor. Arazi sahiplerinin rızası alınmadan ürünlerine el konulması uluslararası hukukta savaş suçu sayılıyor. Bölgeden gelen raporlara göre; bu yıl Hama’da 120 bin dönüm, İdlib’te 200 bin dönüm arazi yağmalandı. 2020 ve 2021 yıllarında sistematik olarak Hama ve İdlib kırsalında tarım arazileri yağmalanmıştı.

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Hama’nın kuzey ve doğu kırsalının tamamı, İdlib’in doğu kırsalının büyük bölümü rejim güçleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Köylerde çiftçilik yapan 2 milyona yakın sivil ise evlerini terketmek zorunda kalmıştı. Suriyelilerin yüzde 90’ı yoksulluk içinde yaşıyor, yüzde 60’ı da gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Nüfusun 6,9 milyonu kontrolsüz bölgelerde yaşıyor, bunların 5,6 milyonu da insani yardıma muhtaç.

DÜNYA Esed’den para karşılığı af