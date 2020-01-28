Dünya Esed Rusyanın hava desteğiyle İdlibin en büyük ilçesini kuşatmaya aldı
ORTADOĞU

Esed Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in en büyük ilçesini kuşatmaya aldı

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyi ve güneydoğusunda karadan ilerlemeye devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Rus hava saldırıları İdlib'i vurdu.
Rus hava saldırıları İdlib'i vurdu.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda 15 yerleşimi ele geçirerek, en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın merkezini kuşatmaya aldı.

  • Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında uzun süren şiddetli çatışmaların ardından, Maarratünnuman ilçe merkezini çevreleyen 15 yerleşim, rejim tarafından ele geçirildi.

Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçleri, Hamidiyye, Bsida, Kefer Basin, Babolin, Es Salihiyye, Dar es-Selam, Deyr Garbi, Tkad, Sıhyan, Maarhatat, Babila, Kahira, Masaran, Dana ve Kefer Ruma'yı alarak, Maarratünnuman ilçe merkezini kuşattı.

İdlib'de son 48 saatte 36 bin sivil daha yerinden edildi
OYNAT 00:42
İdlib'de son 48 saatte 36 bin sivil daha yerinden edildi
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde kalan batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 2 günde yaklaşık 36 bin sivil daha yerinden edilirken, son 2,5 ayda göçe zorlanan sivillerin sayısı 450 bini buldu.

Maarratünnuman'ın önemi

İdlib’in en büyük ilçesi Maaratünnuman, Ekim 2012'de muhaliflerin eline geçti.

İç savaş öncesi ilçede yaşayan 300 bin civarı sivil, rejim ve destekçilerinin Kasım 2019'dan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde göç etti.

İdlib'in güneyinde, il merkezine 40 kilometre mesafede yer alan ilçe, Osmanlı döneminden han, cami ve medrese gibi yapıların bulunduğu tarihi bir yerleşim olarak biliniyor.

Halep - İdlib - Hama - Humus - Şam üzerinden Ürdün’e kadar uzanan ve ilçenin içinden geçen M5 karayolu, Maaratünnuman'ın stratejik önemini artırıyor.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

  • İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

İdlib’i yaka yıka ilerliyorlar
DÜNYA
İdlib’i yaka yıka ilerliyorlar
Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.

İdlib'de son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
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İdlib'de son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
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