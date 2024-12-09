Esed'in 'affına' güvenip Suriye'ye dönmüştü: Ünlü aktivistin cesedi Seydnaya'da bulundu

Suriyeli ünlü aktivist Mazen Hamada, Beşşar Esed rejiminin işkencelerine maruz kaldıktan sonra, Hollanda'ya mülteci olarak gitmişti. 2020 yılında af sözü verilmesi üzerine memleketi Şam'a dönen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hamada'nın yakın zamanda işkence görmüş cesedi Seydnaya Hapishanesi'nde bulundu.
Suriye'de halk, 61 yıllık Baas rejimini devirerek ülkede yeni bir dönemi başlattı.
Ülke genelinde, Beşşar Esed rejiminin tutukladığı hapishanelerdeki Suriyeliler özgür bırakıldı.
Esed'in işkencehanesi olarak nitelendirilen Seydnaya Hapishanesi'nde kısa süre önce işkenceyle öldürüldüğü anlaşılan kişilerin cesetlerine ulaşıldı.
Esed'in 'affına' inanıp Suriye'ye dönmüştü: Ünlü aktivistin cesedi Seydnaya'da bulundu
Suriyeli ünlü aktivist Mazen Hamada, Beşşar Esed rejiminin işkencelerine maruz kaldıktan sonra, Hollanda'ya mülteci olarak gitmişti.
2020 yılında af sözü verilmesi üzerine memleketi Şam'a dönen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Hamada'nın cesedi Seydnaya Hapishanesinde bulundu.