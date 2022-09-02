Esed’in yeni hedefi kuyumcular

Suriye’de Esed rejimi bu kez kuyumcuları hedef aldı. Şam’da bulunan kuyumcular çarşısına baskın yapan rejim güçleri, aralarında kentin en meşhur kuyumcusunun da olduğu beş kişiyi gözaltına aldı. Kuyumcular, serbest bırakılmaları karşılığında 20 milyar Suriye Lirası ödemek zorunda kaldı. Her fırsatta dükkanlarına ve atölyelerine baskınlar düzenlenen, altınlarına el konulan Suriyeli kuyumcuların bir çoğunun işi bıraktığı ortaya çıktı.

Sednaya Askeri Hapishanesi’ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneği, rejimin yağmalama faaliyetlerinin hapishanelerindeki tutuklulara ve ortadan kaybolan kişilere de sıçradığını ortaya koydu. Derneğin hazırladığı rapora göre, rejim tarafından el konulan ve tutuklulara ait olan arazi, mülk ve mali varlıkların değeri yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştı.

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YAĞMA MERKEZİ KURDU

Şam rejiminin soygunculuğundan vatandaşlar da payını alıyor. Rejime bağlı kontrol noktaları bir yağmalama ve tutuklama merkezleri haline dönüşmüş durumda. Kontrol altındaki bölgelerdeki Suriyeliler, istihbarat servisleri ve Şebbiha grupları tarafından gasp ediliyor. Ancak halkın en büyük korkusu bu noktalarda gözaltına alınmak. Şimdiye kadar yüzlerce kişi ortadan kaybolmadan önce söz konusu kontroller sırasında kayboldu ve mal varlıklarına el konuldu.

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