Esir pazarlığı seçim içinmiş

İsrail ile Hamas yetkilileri arasında Katar'ın başkenti Doha'da geçtiğimiz hafta yapılan müzakerelerde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yeni Şafak'a bilgi veren Hamas kaynakları, müzakerelere arabulucu olarak katılan ABD tarafının Hamas'tan Gazze'de elinde tuttuğu ABD vatandaşı esirleri istediğini söyledi. Söz konusu kaynaklar, Hamas yetkililerinin bu talebe kesin bir şekilde ret cevabı verdiğini belirterek, "Esirlerin Gazze'den ancak kalıcı ateşkesle çıkabileceğinin" altını çizdi. ABD'deki Joe Biden yönetiminin bu talebi, salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesi vatandaşlarını kurtarmak için yaptığı son hamle olarak değerlendiriliyor. İsrail'e kayıtsız şartsız askeri ve mali desteğini sürdüren Biden yönetiminin ateşkes görüşmelerine yaptığı arabulucuğun da sadece kendi vatandaşlarını kurtarmak için olduğu görülüyor.





İSRAİL ÇOK SAYIDA ESİRİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Hamas hareketi, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu sırasında 1200'den fazla İsrailliyi esir alarak Gazze'ye götürmüştü. Bu esirlerin bir kısmı Kasım 2023'te yapılan esir takasında serbest bırakılırken onlarca esir, işgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri Gazze'yi hedef alan vahşi bombardımanlarda yaşamını yitirmişti. Halihazırda Hamas'ın elinde 101 esir olduğu düşünülüyor. Bu esirlerin bir kısmının da hem ABD hem de İsrail vatandaşı olan Yahudi yerleşimci olduğu biliniyor. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda kaç ABD vatandaşı esiri öldürdüğüne dair ise net bir veri bulunmuyor.





SEÇİM ÖNCESİ YATIRIM GİRİŞİMİ

Yeni Şafak'a bilgi veren Hamas kaynakları, ABD tarafının vatandaşlarını istediği görüşmelerde İsrail tarafının yer almadığını bildirirken ABD’nin bu görüşmeyi İsrail ile süren müzakerelerden ayrı tutmayı ve tamamen seçim öncesi kendi vatandaşları için bir girişimde bulunmayı istediğini kaydetti. Hamas'ın bu talebe verdiği cevabı da aktaran kaynaklar, Hamas yetkililerinin bu talebe karşı "Bu kişiler yalnızca ABD vatandaşı değil aynı zamanda İsrail vatandaşı" diyerek, bu esirlerin akıbetinin ateşkes müzakereleri dışında tutulmasını reddettiğinin altını çizdi.





HAMAS TAVİZ VERMİYOR

Hamas, esir takası için yapılan müzakerelerin en başından itibaren açık bir tavır takınıyor. Örgüt, daha önce defalarca esir takasını kabul edebilmesi için öncelikle İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini, Gazze'nin yeniden imarına başlanmasını ve İsrail tarafından yerinden edilmiş Filistinli sivillerin Gazze'deki asli yerlerine dönmesine izin verilmesini talep ediyor. Yeni Şafak'a bilgi veren Hamas kaynakları, hareketin ABD tarafından istenen vatandaşları için de bu taleplerini öne sürdüğüne vurgu yaparak, bu talebe ABD tarafının "Verebileceğimiz şeyler istemelisiniz" şeklinde cevap verdiğini sözlerine ekledi. ABD tarafının bu tavrı, Doha'daki arabuluculuk çabalarının ateşkesi sağlamak için değil yalnızca esirleri kurtarmak için olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



