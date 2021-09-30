Dünya Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozyye bir yıl ev hapsi
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye bir yıl ev hapsi

Fransa’da 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulunan Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy’nin hapis cezası ev hapsine çevrildi.

Haber Merkezi AA
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozyye bir yıl ev hapsi
Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Bygmalion davasında 2012 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının yasadışı finansmanı nedeniyle Paris Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy’nin cezası mahkeme tarafından elektronik gözetim altında ev hapsine çevrildi.

Davada, Sarkozy’nin harcamaları parti faaliyeti gibi göstererek seçim kampanyasındaki yasal harcama sınırını aştığı belirtildi. Sarkozy’nin harcama limitinin yasal tutarını bildiğini öne süren Yargıç Caroline Viguier, “Bu ilk kampanyası değildi ve yasaları biliyor. Ayrıca, harcamayı aşma riskine karşı yazılı olarak uyarıldı. Ve Nicolas Sarkozy, eskisi gibi aynı koşullarda mitingler düzenlemeye devam etti” açıklamasında bulundu.

Fransa’da seçim kampanyası döneminde, adayların kişisel servetleri dikkate alınmaksızın eşitlik sağlanması adına kampanya giderleri sınırlandırılıyor. 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların ikinci turda yaklaşık 22 milyon euro harcamasına izin verilmişti. Sarkozy’nin soruşturmasında, kampanya harcamalarının 42,8 milyon euroya ulaştığı ortaya çıktı.

Sarkozy’e yardım edenlere 2-3 yıl hapis

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanın yasal çerçevede kalması için, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden ve Event and Cie yan kuruluşundan sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy’nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlandı. Sarkozy ile birlikte sorgulanan 13 davalı, suç ortaklığı, sahtecilik, güven ihlali ve dolandırıcılık ile suçlu bulundu.

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Sarkozy’nin eski seçim kampanya direktörü Guillaume Lambert, ikisi ertelenmiş olmak üzere 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kampanyanın müdür yardımcısı Jerome Lavrilleux ise güveni kötüye kullanmak ve yasadışı kampanya finansmanına yardım ve yataklık etmekten suçlu bulunarak biri ertelenmiş olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Halk Hareketi için Birlik Parti eski lideri Eric Cesari, kaynak yöneticisi Fabienne Liadze ve iletişim direktörü Pierre Chassat 3’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Bygmalion’un kurucu ortağı ve patronu Bastıen Millot, "sahtecilikte suç ortaklığı", "dolandırıcılıkta suç ortaklığı" ve "bir seçimin yasadışı finansmanına suç ortaklığı" suçlarından 18 ay ertelenmiş hapis cezası da dahil olmak üzere 3 yıl hapis cezasına ve 100 bin euro para cezasına çarptırıldı. Bygmalion’un kurucusu Guy Alves, bir yılı ertelenmiş olmak üzere 2 yıl hapis cezasına çarptırılırken şirketin eski yönetici Franck Attal da biri ertelenmiş olmak üzere 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • Fransa’da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Sarkozy, daha önce eski avukatı ve üst düzey bir yargıçla yolsuzluk anlaşması yaptığı gerekçesiyle "telekulak" davasında 2 yılı ertelenmiş olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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