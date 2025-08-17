Eski İsrail Başbakanı Bennett: Netanyahu'yu değiştirmekten başka çare yok

Bennett ile Netanyahu (Foto: Arşiv)
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren Binyamin Netanyahu hükümetini, dünya ülkelerinin çoğunu İsrail'e karşı tavır almaya itmekle eleştirdi. "Bu hükümeti değiştirmekten başka çare yok." diyen Bennett, "Hükümet, siyaseti vatandaşlarının hayatından daha önemli görüyor ve iç savaşı körüklemeye devam ediyor." dedi.
Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, hem Gazze'deki esirleri getirmede hem de Hamas'ı yenilgiye uğratmada başarısız olduğunu ifade etti.
"Bu hükümeti değiştirmekten başka çare yok"
"Bu hükümeti değiştirmekten başka çare yok"
Hükümetin izlediği politikaların, ordu bünyesindeki yedek asker gücünü yıprattığını belirten Bennett, şunları kaydetti:
"Netanyahu hükümeti, dünyayı İsrail'e karşı tavır almaya itti. Hükümet, siyaseti vatandaşlarının hayatından daha önemli görüyor ve iç savaşı körüklemeye devam ediyor. Bu hükümeti değiştirmekten başka çare yok."
#Naftali Bennett
#Binyamin Netanyahu
#İsrail