Bosna-Hersek'te 47 İsraillinin pasaportları çöpe atıldı: Sırbistan'dan yardım dilendiler

Pasaportları çöpe giden İsrailli turistler, Bosna-Hersek'te kalmaktan korkuyor.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'yı ziyaret eden 47 İsrailli turiste ait pasaportlar, kaldıkları otelin resepsiyonunda çöp kutusuna atıldı. Pasaportların çöp toplama merkezine götürüldüğü ortaya çıktı. İsrailli turistler, yaşananlarda 'kasıt' olduğunu öne sürüp Bosna-Hersek'te bir haftadan fazla kalabileceklerinden korktuklarını söyledi. İsrail, yaşananlardan sonra Sırbistan'dan yardım istedi.
Bosna-Hersek’ten ayrılmayı planlayan 47 İsrailli turiste ait pasaportlar, kaldıkları otelin resepsiyonunda çöp kutusuna atıldı.
İsrail basınında yer alan haberlere göre;
turistler, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından pasaportlarının yanlışlıkla çöpe atıldığını öğrendi.
"Bosna-Hersek'te kalmaktan korkuyoruz"
İsrail medyasına konuşan turistlerden biri, "
Pasaportlar, resepsiyonundaki çöp kutusundan çöp kamyonlarına, oradan da yerel bir çöplüğe götürülmüş. Bize otelde 48 saat daha belki de daha fazla bir süre otelde kalmamız teklif edildi. Bir haftadan fazla bir süre boyunca burada mahsur kalabileceğimizden korkuyoruz"
ifadelerini kullandı.
İsrailliler kasıt arıyor: Arma yüzünden atıldı
İsrail medyası otelin pasaportların yanlışlıkla çöpe atıldığı yönündeki açıklamalarına yer verirken, turistlerden biri,
"Çok garip bir durum. Biri nasıl olur da pasaportları çöpe atabilir? Herkes susuyor. Pasaportların üzerinde İsrail arması olduğu için atıldığından şüpheleniyoruz. Net bir cevap bekliyoruz çünkü bu insanlara zarar veren ciddi bir eylem. Nasıl olduğunu sorduk ama halen cevap alamadık"
dedi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı da olayı doğrulayarak İsrail Yurtdışındaki Vatandaşlar İdaresi ve Belgrad’daki İsrail Büyükelçiliği’nin konuyla ilgilendiğini duyurdu.
