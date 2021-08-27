Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Berlusconi, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve pek çok kez hastaneye yatmak zorunda kalmıştı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, perşembe akşamı rahatsızlanması üzerine Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırıldı. Berlusconi'nin hastaneye kaldırılma sebebine ve dumuruna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İtalyan siyasetçinin partisi Forza Italia'dan bir kaynak ise 84 yaşındaki Berlusconi hakkında "Kapsamlı klinik kontrol için yatırılması gerekiyordu" dedi.

KORONAVİRÜSÜ ATLATTI

84 yaşındaki Berlusconi, geçen yıl yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmıştı. Koronavirüs nedeniyle mayıs ayında hastanede yatan Berlusconi "hayatının en tehlikeli mücadelesini verdiğini" söylemişti.

Dört kez başbakanlık koltuğuna oturan milyarder iş insanı, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirmiş, ayrıca prostat kanserini atlatmıştı.

KORONAVİRÜS Seksen dört yaşındaki eski İtalya Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı