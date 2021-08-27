Dünya Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
AVRUPA

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hastanede tedavi altına alındı. 84 yaşındaki Berlusconi'nin hastaneye yatış nedeni henüz bilinmiyor.

Haber Merkezi Diğer
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Berlusconi, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve pek çok kez hastaneye yatmak zorunda kalmıştı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, perşembe akşamı rahatsızlanması üzerine Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kaldırıldı. Berlusconi'nin hastaneye kaldırılma sebebine ve dumuruna ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İtalyan siyasetçinin partisi Forza Italia'dan bir kaynak ise 84 yaşındaki Berlusconi hakkında "Kapsamlı klinik kontrol için yatırılması gerekiyordu" dedi.

KORONAVİRÜSÜ ATLATTI

84 yaşındaki Berlusconi, geçen yıl yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmıştı. Koronavirüs nedeniyle mayıs ayında hastanede yatan Berlusconi "hayatının en tehlikeli mücadelesini verdiğini" söylemişti.

Dört kez başbakanlık koltuğuna oturan milyarder iş insanı, 2016 yılında kalp ameliyatı geçirmiş, ayrıca prostat kanserini atlatmıştı.

Seksen dört yaşındaki eski İtalya Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı
KORONAVİRÜS
Seksen dört yaşındaki eski İtalya Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı

Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
DÜNYA
Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Abone Ol Google News
Afrika değil Düzce

Afrika değil Düzce

Belgesel görüntülerini aratmıyor.
Appleın açığını bulan Türk

Apple'ın açığını bulan Türk

Aydınlı ​Hüseyin Çoban'a ikinci ödül teklifi geldi.
Mehmetçik yurda döndü

​Milli Savunma Bakanlığı tahliyenin tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki son durumu paylaştı.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evine döndü

Evine döndü

​Manchester United, Ronaldo transferini açıkladı.

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

Yıldırım'da doğalgaz sorunu tarihe karışıyor

​Bölgelere yönelik doğalgaz altyapı çalışmaları başlatıldı.

Turuncu kategoride aranan terörist yakalandı.

Gündüz nüfusu 200 bin kişiyi buluyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.