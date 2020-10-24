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Dünya Eski NATO askeri kurmay başkanından Paşinyana çağrı Geri çekil ordunu imhadan kurtar
ASYA

Eski NATO askeri kurmay başkanından Paşinyan’a çağrı: Geri çekil ordunu imhadan kurtar

Eski NATO Askeri Kurmay Başkanı Harry Tabakh, Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan’a çağrıda bulundu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a seslenen Tabakh, “Azerbaycan'ın çok daha fazla askeri gücü ve müttefiki var. Komutanlarınız, askerlerinizin kaçınılmaz ölümünün aptalca olduğunu anlamalıdır. Ordunuzun imhasını durdurmaya çağırıyorum” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında Ermenistan, hezimete uğradı. Büyük kayıplar veren ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan’a, eski NATO Askeri Kurmay Başkanı Harry Tabakh çağrıda bulundu.

"Azerbaycan'ın çok daha fazla askeri gücü var"

Haqqin’in haberine göre, “Ermenistan, eşitsiz güçlerle savaşıyor. Azerbaycan'ın çok daha fazla askeri gücü ve müttefiki var” ifadelerini kullanan Tabakh, “Azerbaycan ordusu yalnızca insansız hava araçları ve modern nokta silahlarıyla değil, aynı zamanda yeniden tanımlanmış, güvenilir arka hatlarla da güçlü.

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"Paşinyan'ı ordusunun imhasını durdurmaya çağırıyorum"

Nikol Paşinyan'ı ordusunun imhasını durdurmaya çağırıyorum. Ermeni komutanların askerlerinin hayatlarını yıkımdan kurtarmaları gerekir. Askerlerinin kaçınılmaz ölümünün aptalca olduğunu anlamalıdır” dedi.

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