Eski Pakistan Başbakanı Han ile eşine 17'şer yıl hapis cezası

18:4520/12/2025, Cumartesi
DHA
Eski Pakistan Başbakan İmran Han
Pakistan'da 2021 yılında 285 bin dolar değerindeki mücevher setini sadece 10 bin dolara aldığı iddia edilerek 2023'ten beri tutuklu olan eski Başbakan İmran Han ile eşi Büşra Bibi, 17'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ile eşi Büşra Bibi’ye yolsuzluk davasında 17'şer yıl hapis cezası verildi.


Pakistan'da 2023’ten beri tutuklu olan eski Başbakan İmran Han ile eşi Büşra Bibi, 2021 yılındaki resmi ziyarette Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verilen mücevher takımının, gerçek değerinin çok altında bir bedelle ‘Toshakhana’ biriminden temin edilmesine ilişkin davada 17'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Pakistan'da üst düzey yetkililere sunulan ve ilk olarak ‘Toshakhana’ birimine teslim edilen hediyeler, istenildiği takdirde bedeli ödenerek satın alınabiliyor. Davada, Han'ın 285 bin dolar değerindeki mücevher setini sadece 10 bin dolara aldığı iddia edilmişti.


İmran Han ve eşi, hapis cezasının yanı sıra yaklaşık 60 bin dolar para cezasına da mahkum edilirken, Han'ın bu davadaki hapis cezasının, başka bir yolsuzluk davasındaki cezasının sona ermesinden sonra başlayacağı bildirildi.




